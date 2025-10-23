LUMA Energy anunció que realizará mejoras planificadas en la infraestructura eléctrica de Puerto Rico que provocarán interrupciones programadas en 13 pueblos, hoy, jueves.

Estas acciones, según la empresa, son fundamentales para incrementar la confiabilidad y resiliencia de la red eléctrica, lo que redundará en beneficios para todos los clientes a largo plazo.

En todos los casos, las interrupciones se extenderán por varias horas.

“Mientras llevamos a cabo estos trabajos, y para garantizar la seguridad de nuestras brigadas de campo y de las comunidades, ten en cuenta que estas mejoras podrían provocar interrupciones de servicio temporales”, lee el portal del consorcio.

Estos son los pueblos en los que trabajarán:

Utuado

Canóvanas

Manatí

Guaynabo

Salinas

Dorado

Carolina

Lajas

San Juan

Guayanilla

Ponce

Cidra

Aguada