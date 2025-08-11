La empresa LUMA Energy anunció para este lunes su plan de interrupciones programadas, debido a mejoras que realizará al sistema de energía eléctrica.

Según indica el consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico a través de su portal, los trabajos incluirán el reemplazo de postes, reparación de líneas eléctricas, así como el removido de vegetación “peligrosa”.

En todos los casos las interrupciones eléctricas se extenderán por varias horas.

“Mientras llevamos a cabo estos trabajos, y para garantizar la seguridad de nuestras brigadas de campo y de las comunidades, ten en cuenta que estas mejoras podrían provocar interrupciones de servicio temporales”, advierte el consorcio a través de su página web.

A continuación los pueblos en los que trabajarán:

Barranquitas

Ponce

Isabela

Bayamón

Moca

Naranjito

Orocovis

Carolina