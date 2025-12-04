Trabajos de mantenimiento provocarán apagones temporales hoy en 10 municipios
Mira la lista de pueblos en los que LUMA Energy trabajará.
LUMA Energy realizará mejoras planificadas en 10 pueblos hoy, jueves, que provocarán interrupciones en el servicio de luz.
Estas acciones, según la empresa, son fundamentales para incrementar la confiabilidad y resiliencia de la red eléctrica, lo que redundará en beneficios para todos los clientes a largo plazo.
En todos los casos, las interrupciones se extenderán por varias horas.
“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, dijo el consorcio en declaraciones escritas.
Estos son los pueblos en los que trabajarán:
Aguada
Yabucoa
Bayamón
San Juan
Ponce
San Germán
Naguabo
Arecibo
Sabana Grande
Dorado