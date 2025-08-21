La onda tropical al este de las Antillas que el Centro Nacional de Huracanes en Miami (CNH) viene monitoreando desde la semana pasada, aumentó la madrugada del jueves sus probabililades de desarrollo ciclónico y es probable que se convierta en una depresión tropical en los próximos días.

Según el informe de perspectiva del trópico del CNH, en las pasadas horas el sistema ha logrado formar y concentrar la actividad de lluvias y tormentas eléctricas.

“La actividad de lluvias y tormentas eléctricas se ha vuelto un poco más concentrada en asociación con una onda tropical ubicada a unos cientos de millas al este de las Islas de Sotavento. Las condiciones ambientales parecen propicias para un mayor desarrollo de este sistema, y es probable que se forme una depresión tropical este fin de semana mientras se desplaza cerca o al norte del norte de las Islas de Sotavento”, indicó el CNH.

De seguir la tendencia que anticipan los meteorólogos, el sistema pudiera tener algún tipo de desarrollo al noreste de Puerto Rico.

La probabilidad de que este sistema se convierta en depresión tropical en los próximos dos días es de un 30 por ciento, mientras que para los próximos siete días es de un 70 por ciento.