LUMA Energy anunció sobre varias interrupciones programadas para este miércoles.

Señaló que las mismas son parte de una serie de trabajos esenciales para mejorar la confiabilidad y resiliencia de la red eléctrica en toda la isla.

Insistió, además que estas labores, aunque pueden generar inconvenientes temporales, son cruciales para garantizar la estabilidad del sistema a largo plazo.

Los trabajos se concentran en varias áreas y responden a distintos tipos de mantenimiento preventivo, que incluyen la resiliencia de estructuras, reemplazo de líneas, remoción de vegetación peligrosa y mantenimiento de sistemas soterrados.

Mejoras a la resiliencia de postes eléctricos

Barranquitas – Barrio Cañabón (PR-772 KM 6.3 interior), Sector Escuelas, barrio. Cedro Arriba, barrio. Quebradillas, Sector La Pajona, barrio. Barrancas.

Canóvanas – Parcelas Las 400, barrio Barrancas (PR-156 ramal PR-771 KM 5.8 interior), Sector La Pacheca.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Juncos – Juncos Plaza Shopping Center II.

Bayamón – Cementerio Municipal Lomas Verdes, múltiples comunidades y urbanizaciones como Chalets de Royal Palm, Lomas Verdes, Alturas de Flamboyán, Royal Palm, Agustín Stahl, entre otros.

San Sebastián – Carr. 449 KM 1.0, Sector Los Tanques, barrio Calabazas.

Remoción de vegetación peligrosa cerca del tendido eléctrico

Canóvanas – Las Yayas, Peniel Abajo.

Cidra – Finca La Vega Inc. (PR-173 KM 2.6, barrio Honduras).

Cayey – PR-1, barrio Beatriz, Sector Parcelas Viejas Beatriz.

Yauco – Diversos sectores y urbanizaciones, incluyendo barrio Algarrobo, sectores El Rocío, Los Hernández, Collares, La Linterna, Urbanización San Francisco, Mansiones de Monterrey, Villas del Cafetal, entre otros.

Mantenimiento y reemplazo de infraestructura soterrada

Santa Isabel – Comercios y sectores como Plaza Prados del Sur, Portal de la Reina, Polvorín, Plaza Santa Isabel, Obdulia, Parques de Jacaranda, Paseos de Jacaranda, y Portales de Jacaranda.

La empresa reiteró en un comunicado que estos trabajos forman parte de su programa de mantenimiento preventivo, orientado a reducir fallas inesperadas y mejorar la calidad del servicio.

“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. Agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, expresó la compañía.