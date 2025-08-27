Unos 10 pueblos tendrán interrupciones de luz por trabajos de LUMA
Harán mejoras a los postes y removerán vegetación de las líneas.
PUBLICIDAD
LUMA Energy anunció sobre varias interrupciones programadas para este miércoles.
Señaló que las mismas son parte de una serie de trabajos esenciales para mejorar la confiabilidad y resiliencia de la red eléctrica en toda la isla.
Insistió, además que estas labores, aunque pueden generar inconvenientes temporales, son cruciales para garantizar la estabilidad del sistema a largo plazo.
Los trabajos se concentran en varias áreas y responden a distintos tipos de mantenimiento preventivo, que incluyen la resiliencia de estructuras, reemplazo de líneas, remoción de vegetación peligrosa y mantenimiento de sistemas soterrados.
Mejoras a la resiliencia de postes eléctricos
Relacionadas
Barranquitas – Barrio Cañabón (PR-772 KM 6.3 interior), Sector Escuelas, barrio. Cedro Arriba, barrio. Quebradillas, Sector La Pajona, barrio. Barrancas.
Canóvanas – Parcelas Las 400, barrio Barrancas (PR-156 ramal PR-771 KM 5.8 interior), Sector La Pacheca.
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
Juncos – Juncos Plaza Shopping Center II.
Bayamón – Cementerio Municipal Lomas Verdes, múltiples comunidades y urbanizaciones como Chalets de Royal Palm, Lomas Verdes, Alturas de Flamboyán, Royal Palm, Agustín Stahl, entre otros.
San Sebastián – Carr. 449 KM 1.0, Sector Los Tanques, barrio Calabazas.
Remoción de vegetación peligrosa cerca del tendido eléctrico
Canóvanas – Las Yayas, Peniel Abajo.
Cidra – Finca La Vega Inc. (PR-173 KM 2.6, barrio Honduras).
Cayey – PR-1, barrio Beatriz, Sector Parcelas Viejas Beatriz.
Yauco – Diversos sectores y urbanizaciones, incluyendo barrio Algarrobo, sectores El Rocío, Los Hernández, Collares, La Linterna, Urbanización San Francisco, Mansiones de Monterrey, Villas del Cafetal, entre otros.
Mantenimiento y reemplazo de infraestructura soterrada
Santa Isabel – Comercios y sectores como Plaza Prados del Sur, Portal de la Reina, Polvorín, Plaza Santa Isabel, Obdulia, Parques de Jacaranda, Paseos de Jacaranda, y Portales de Jacaranda.
La empresa reiteró en un comunicado que estos trabajos forman parte de su programa de mantenimiento preventivo, orientado a reducir fallas inesperadas y mejorar la calidad del servicio.
“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. Agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, expresó la compañía.