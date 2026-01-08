LUMA Energy informó que este jueves llevará a cabo trabajos de mantenimiento, modernización y mejoras en el sistema eléctrico en múltiples municipios, incluyendo labores en una subestación en Arecibo.

Según el consorcio, estas interrupciones programadas son necesarias para mejorar la confiabilidad y resiliencia de la red eléctrica, aunque reconocieron que podrían provocar inconvenientes temporales a los clientes. No obstante, aseguraron que los trabajos permitirán garantizar la estabilidad del sistema a largo plazo.

Además de las labores que conllevan interrupciones, LUMA indicó que también se realizan mejoras al sistema que no afectan el servicio, pero que igualmente contribuyen a fortalecer y modernizar la red eléctrica.

Municipios y áreas impactadas por los trabajos:

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Yauco: barrio Arturo Lluberas, Parcelas Almácigo Bajo, Parcelas Nuevas; sectores Barrio Algarrobo, Cañita, Collores, Cuesta Los Padilla, El Rocío, El Siete, Facio, Feco Bonilla, La Linterna, Los Cruceros, Los Hernández, Manolo Pagán, Olivari, Quiñones, Ramón El Guardia, Tardí, La República; urbanizaciones Mansiones de Monterrey, Quintas del Rocío, San Francisco I y II, Villa Real, Quintas de Valle Verde y Villas del Cafetal II.

barrio Arturo Lluberas, Parcelas Almácigo Bajo, Parcelas Nuevas; sectores Barrio Algarrobo, Cañita, Collores, Cuesta Los Padilla, El Rocío, El Siete, Facio, Feco Bonilla, La Linterna, Los Cruceros, Los Hernández, Manolo Pagán, Olivari, Quiñones, Ramón El Guardia, Tardí, La República; urbanizaciones Mansiones de Monterrey, Quintas del Rocío, San Francisco I y II, Villa Real, Quintas de Valle Verde y Villas del Cafetal II. Adjuntas: barrio Vegas Arriba.

Restauración y modernización de subestaciones

Arecibo: comunidades Carriones, Domingo Ruiz, Las Pérez, Los Llanos, Islote II, Jarealito y Vigía; sectores Cuesta Manatí, La Represa, Los Rivera, Parcelas Pérez, San Gerónimo, barrio Islote, Boán, Caracoles, Rincón Chiquito, Cercadillo y Las Margaritas; urbanizaciones Brisas del Valle, Hacienda Monte Verde, Mansiones Aztecas, Sagrado Corazón, Brisas de Palma Roja, Corales del Mar, Costa del Atlántico, Costas del Mar, Brisas del Mar I y II, Estancias del Molino, Extensión Tanamá, Los Pinos I y II, Paseos Reales, Tanamá y Villa Mena; condominios Atlántica y Oceanía Apartments; además de la escuela Federico Degetau.

Trabajos requeridos por clientes

Coamo: carretera PR-723, barrio Pulguilla, calle Progreso.

Nueva construcción

Aguada: avenida Nativo Alers.

Instalación de aparatos automatizados

Ponce: condominio Aurora Apartments; sectores del casco urbano; urbanización Santa María; urbanizaciones Extensión Mariani, Mariani y Palo de Pan; condominio Torre de Oro.

Remoción de vegetación peligrosa

Bayamón: Rexville Town Center (antiguo Big Kmart), subestaciones 8961 (Home Depot) y 8965 (Burlington).

Rexville Town Center (antiguo Big Kmart), subestaciones 8961 (Home Depot) y 8965 (Burlington). Ponce: condominios Alhambra y Villa Pannonia; edificios Marvesa y Generalize; residenciales Dr. José N. Gándara y Dr. Pila; urbanizaciones Alhambra Court Gardens, Anaida Courts, Bella Vista, Jardines Fagot, La Alhambra, Santa Clara y Villa Esperanza.

condominios Alhambra y Villa Pannonia; edificios Marvesa y Generalize; residenciales Dr. José N. Gándara y Dr. Pila; urbanizaciones Alhambra Court Gardens, Anaida Courts, Bella Vista, Jardines Fagot, La Alhambra, Santa Clara y Villa Esperanza. Comerío: carretera PR-156, pueblo de Comerío, sector El Higüero.

Mantenimiento y reemplazo de sistemas soterrados

San Juan: sectores Puerta de Tierra, Ballajá, Catedral, Mercado y San Francisco; comunidad La Perla; Viejo San Juan; múltiples condominios, instituciones educativas, iglesias, hoteles y facilidades de salud.

sectores Puerta de Tierra, Ballajá, Catedral, Mercado y San Francisco; comunidad La Perla; Viejo San Juan; múltiples condominios, instituciones educativas, iglesias, hoteles y facilidades de salud. Caguas: urbanización Valle Tolima y varias calles residenciales del municipio.

Relocalización de alimentador

Rincón: sectores Las Cruces y Los Mangos; urbanizaciones Estancia de Río Grande y Palma Real.

LUMA reiteró su agradecimiento a los clientes por su paciencia y comprensión mientras continúan los trabajos programados en beneficio del sistema eléctrico del país.