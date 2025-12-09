Unos 13 municipios tendrán apagones temporales hoy por mejoras de LUMA Energy
Mira aquí la lista de los pueblos en los que trabajarán.
PUBLICIDAD
LUMA Energy realizará mejoras planificadas en 13 pueblos hoy, martes, que provocarán interrupciones en el servicio de luz.
Estas acciones, según la empresa, son fundamentales para incrementar la confiabilidad y resiliencia de la red eléctrica, lo que redundará en beneficios para todos los clientes a largo plazo.
En todos los casos, las interrupciones se extenderán por varias horas.
“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, dijeron a través de declaraciones escritas.
Estos son los pueblos en los que trabajarán:
Barranquitas
Orocovis
Lajas
Juncos
Aguada
Vega Baja
Coamo
Yauco
Aguas Buenas
Dorado
Salinas
Toa Baja
Yabucoa