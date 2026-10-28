LUMA Energy realizará este miércoles trabajos de mantenimiento, reparación y modernización de la infraestructura eléctrica en varios municipios de Puerto Rico, como parte de sus labores programadas para fortalecer el sistema.

Los trabajos incluyen la remoción de vegetación peligrosa, reparaciones al sistema soterrado, reemplazo de líneas y equipos eléctricos, así como mejoras a las subestaciones.

A continuación, las zonas donde se llevarán a cabo las labores, según la información divulgada por la empresa:

Remoción de vegetación peligrosa

Lares: sector Mulitas, barrio Nuevo, carretera PR-167.

Reparación y mantenimiento del sistema soterrado

San Juan: apartamentos de Hato Rey y Plaza Antillana.

Trabajos requeridos por clientes

Ciales: carretera PR-149, urbanización Estancias Fullana, barrio Jaguas.

carretera PR-149, urbanización Estancias Fullana, barrio Jaguas. Guaynabo: calle Reina Isabel, urbanización La Villa de Torrimar.

Mejoras a la resiliencia de los postes

Aguada: carretera PR-2, kilómetro 137.8, intersección con el barrio Cerro Gordo.

carretera PR-2, kilómetro 137.8, intersección con el barrio Cerro Gordo. Camuy: barrios Membrillo y Yeguada.

barrios Membrillo y Yeguada. Gurabo: barrio Massas I, camino Rivera; carretera PR-945, kilómetro 1.6, y carretera PR-181, ruta 941, kilómetro 6.0, en el barrio Jaguas.

Nueva construcción

Arecibo: carretera PR-4489, intersección con el barrio Campo Alegre.

Restauración y modernización de subestaciones

Ponce: las labores abarcarán el edificio Oriol, la Universidad Católica de Ponce, la Universidad de Puerto Rico en Ponce, la escuela Ismael Maldonado, el Hospital Metropolitano Dr. Pila y el parque Julio Enrique Monagas. También se realizarán trabajos en los sectores Palmita, Playa, Salistral, Tabaiba, Caracoles, barrio San Antón y casco urbano, así como en las urbanizaciones San Jorge, Santa María, Salazar, Constancia, Starlight y Vista Alegre. La lista incluye, además, los residenciales públicos Caribe, doctor Rafael López Nussa y Portugués; los condominios San Jorge Suite, University Suites, Parque de Monterrey 1 y 2, y La Ceiba; el edificio Del Carmen, el centro comunal del residencial Caribe, la plaza del Caribe, la zona industrial Reparada y la barriada Bélgica.

las labores abarcarán el edificio Oriol, la Universidad Católica de Ponce, la Universidad de Puerto Rico en Ponce, la escuela Ismael Maldonado, el Hospital Metropolitano Dr. Pila y el parque Julio Enrique Monagas. También se realizarán trabajos en los sectores Palmita, Playa, Salistral, Tabaiba, Caracoles, barrio San Antón y casco urbano, así como en las urbanizaciones San Jorge, Santa María, Salazar, Constancia, Starlight y Vista Alegre. La lista incluye, además, los residenciales públicos Caribe, doctor Rafael López Nussa y Portugués; los condominios San Jorge Suite, University Suites, Parque de Monterrey 1 y 2, y La Ceiba; el edificio Del Carmen, el centro comunal del residencial Caribe, la plaza del Caribe, la zona industrial Reparada y la barriada Bélgica. Santa Isabel: las labores cubrirán los comercios Plaza Oasis y Plaza Santa Isabel; las urbanizaciones Brisas del Prado, Portal de la Reina, Praderas del Sur, Prados del Soñador, Valle Costero, Villa Serena, Parques de Jacaranda, Paseos de Jacaranda y Portales de Jacaranda; la comunidad Esmeralda; las parcelas Nuevas Peñuelas y Viejas Peñuelas; y los sectores El Polvorín y Obdulia.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

San Sebastián: barrios Calabazas, Perchas y Mirabales.

barrios Calabazas, Perchas y Mirabales. Aibonito: PR-724, barriada San Luis y extensión San Luis.

PR-724, barriada San Luis y extensión San Luis. Coamo: barrio Los Llanos, sector Gabia.

barrio Los Llanos, sector Gabia. Utuado: urbanización Cabrera.

Los trabajos forman parte del programa de mantenimiento y mejoras a la red eléctrica anunciado por LUMA. La información suministrada no especifica horarios ni confirma interrupciones del servicio para cada zona.