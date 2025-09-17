LUMA Energy lleva a cabo hoy una serie de trabajos programados este miércoles en diversos puntos de la Isla, con el fin de mejorar la confiabilidad y resiliencia de la red eléctrica.

“Las interrupciones programadas para hoy son cruciales para mejorar la confiabilidad y la resiliencia de la red eléctrica”, informó la empresa en un comunicado.

Destacó que si bien estas labores pueden causar inconvenientes temporales, son necesarias para garantizar la estabilidad del sistema a largo plazo.

Además de los trabajos que requieren interrupciones del servicio, LUMA indicó que también realiza mejoras que no afectan el suministro eléctrico, pero que contribuyen significativamente a fortalecer y modernizar la infraestructura energética del país.

Las labores se dividen en cinco categorías principales, cubriendo 15 municipios en total:

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Barranquitas: Bo. Cañabón (Sector Las Torres, El Puente Nuevo), Bo. Barrancas

Canóvanas: Bo. Cubuy (PR-186 Km 8.6), Parcelas Las 400

Canóvanas: Bo. Lomas, Sector Las Yayas

Orocovis: Carr. 157 Km 2.1, Bo. Cacao (Sector Hacienda)

Luquillo: Urb. Brisas de Luquillo

Vega Baja: Parcelas Márquez, Calles Húcar y Palma

Mantenimiento y reemplazo de cableado soterrado

Carolina: Estación Mobil, Farmacia Rey, Little Caesars Pizza, Centro Comercial Villa Fontana y calles 2, 3 y 4 en la Urb. Villa Fontana

Gurabo: Urb. Vista Lago, Ciudad Jardín

Ponce: Urb. Villa del Carmen (clientes comerciales)

San Juan: Popeyes, Farmacia CVS, Cycle Sport Center y Parada 26 ½ en Santurce

Instalación de aparatos automatizados

Rincón: Calle Caney, Bo. Lavadero

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

San Germán: Sectores Caín Alto, Duey Alto, Rosario Alto y Hoconuco Alto

Mayagüez: Calles Pelican Park y Monte del Estado en Urb. Alturas de Mayagüez

San Sebastián: Barrios Calabazas, Perchas 1, Perchas 2 y Mirabales

Arroyo: Bo. Pitahaya, Comunidad Santa Catalina

Remoción de vegetación peligrosa

San Germán: Calle Ónix, Camino Los Figueros, Camino Soltero, Calle Cuarzo, Minillas

Toa Alta: Barrios Quebrada Cruz, Quebrada Arenas y Galateo