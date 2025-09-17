Unos 15 pueblos pudieran tener interrupciones de luz por trabajos de LUMA
Trabajarán con mantenimiento de postes, cables y remoción de vegetación entre otras cosas.
LUMA Energy lleva a cabo hoy una serie de trabajos programados este miércoles en diversos puntos de la Isla, con el fin de mejorar la confiabilidad y resiliencia de la red eléctrica.
“Las interrupciones programadas para hoy son cruciales para mejorar la confiabilidad y la resiliencia de la red eléctrica”, informó la empresa en un comunicado.
Destacó que si bien estas labores pueden causar inconvenientes temporales, son necesarias para garantizar la estabilidad del sistema a largo plazo.
Además de los trabajos que requieren interrupciones del servicio, LUMA indicó que también realiza mejoras que no afectan el suministro eléctrico, pero que contribuyen significativamente a fortalecer y modernizar la infraestructura energética del país.
Las labores se dividen en cinco categorías principales, cubriendo 15 municipios en total:
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Barranquitas: Bo. Cañabón (Sector Las Torres, El Puente Nuevo), Bo. Barrancas
Canóvanas: Bo. Cubuy (PR-186 Km 8.6), Parcelas Las 400
Canóvanas: Bo. Lomas, Sector Las Yayas
Orocovis: Carr. 157 Km 2.1, Bo. Cacao (Sector Hacienda)
Luquillo: Urb. Brisas de Luquillo
Vega Baja: Parcelas Márquez, Calles Húcar y Palma
Mantenimiento y reemplazo de cableado soterrado
Carolina: Estación Mobil, Farmacia Rey, Little Caesars Pizza, Centro Comercial Villa Fontana y calles 2, 3 y 4 en la Urb. Villa Fontana
Gurabo: Urb. Vista Lago, Ciudad Jardín
Ponce: Urb. Villa del Carmen (clientes comerciales)
San Juan: Popeyes, Farmacia CVS, Cycle Sport Center y Parada 26 ½ en Santurce
Instalación de aparatos automatizados
Rincón: Calle Caney, Bo. Lavadero
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
San Germán: Sectores Caín Alto, Duey Alto, Rosario Alto y Hoconuco Alto
Mayagüez: Calles Pelican Park y Monte del Estado en Urb. Alturas de Mayagüez
San Sebastián: Barrios Calabazas, Perchas 1, Perchas 2 y Mirabales
Arroyo: Bo. Pitahaya, Comunidad Santa Catalina
Remoción de vegetación peligrosa
San Germán: Calle Ónix, Camino Los Figueros, Camino Soltero, Calle Cuarzo, Minillas
Toa Alta: Barrios Quebrada Cruz, Quebrada Arenas y Galateo