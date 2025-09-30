Unos 16 pueblos pudieran tener interrupciones de luz por trabajos de LUMA
En algunos realizarán labores en subestación y de sistema soterrado.
La empresa LUMA Energy continúa con su agenda de mantenimiento programado este martes, 30 de septiembre de 2025, con intervenciones clave en la subestación de Naguabo y el sistema soterrado en sectores de Ponce, con el objetivo de mejorar la confiabilidad y resiliencia de la red eléctrica en distintas regiones del país.
Según informó la compañía en declaraciones escritas, estas interrupciones temporales de servicio son necesarias para fortalecer la infraestructura eléctrica a largo plazo y beneficiar a todos sus clientes.
“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad del sistema. Agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, indicó LUMA en un comunicado.
Además de los trabajos que implican interrupciones, LUMA también lleva a cabo mejoras que no afectan directamente el servicio, pero que buscan modernizar y robustecer la red eléctrica.
San Juan
- Las Cumbres Mall Shopping en Calle Santa Rosa
- Urbanización Mansiones de Romany (Calles: Colinas, Quebrada Arenas, Calle B y Santa Rosa)
Ciales
- Comunidad Ortega, Camino Los Paganes, Camino Villalobos
- Sectores: El Ocho, Las Cruces, Villalobos
- Parcelas Seguí
- Escuela Cristóbal Vicéns
- Barrio Frontón
Ponce
- Urbanización Extensión La Rambla (Calles Clarisa y Castellana)
- La Rambla Plaza
- Banco Popular
- Condominio Santa Anita
- Hospital del Distrito
- Comunidad El Paraíso
- Condominios: Alborada, Patio El Señorial, Portales del Monte, Riberas del Bucaná 3
- Parcelas y sectores: La Yuca, El Bronce, Juachín, La Estancita, La Ponderosa, Las Corozas, Pastillo, Villas de Monte Verde
- Urbanizaciones: Cuarta Extensión El Monte, Estancias del Monte, Extensión Quintas de Monserrate, Extensión Valle Alto, Glenview Gardens, Haciendas del Monte, Jardines de Ponce, Mansiones del Lago, Mansiones del Sur, Mansión Real, Riberas del Bucaná, Terra Señorial, Valle Alto
Naguabo
- Subestación y zonas aledañas: Alcaldía de Naguabo, Residencial Torres del Río, Casco Urbano
- Urbanizaciones: Brisas del Valle, El Duque, Jardines de la Esperanza, Juan Mendoza, Ramón Rivero, Relámpago, Reparto Santiago, Villa del Rosario, Vista Verde, entre otras
- Sectores: Agosto, La Sierra, Rincón, Tablones, Cambimbora, El Banco, La Coroza, Loma El Triunfo, Quebrada Palma, Brazo Seco
- Parcelas: Desempeño, Duque, Mariana, Nuevas Santiago y Lima, Playa Húcares
- Barriadas: Ensanche Relámpago
- Condominios: Cala de Húcares, Proyecto Húcares 1 y 2
- Escuelas: José R. Agosto, Juan José Maunez, Silverio García
- Punto caliente: Caribbean Snack, subestación SUB-2771
Vega Baja
- Subestación SUB-9087 de la AAA
Quebradillas y Camuy
- Barrios y sectores: Guajataca, Vargas, Los Mudos, Maguelles, Cibao, Soler, Cuchillas
Canóvanas
- Barrio Cubuy, PR-186 km 10.0
Barranquitas
- Barrio Cañabón, PR-772 km 5.6 interior
- Calle Monte Cuba
- Barrio Palo Hincado
Carolina
- Sectores: Los Paganes, Los Banes, El Lago
Guayama
- Barrio Mosquito
- Comunidad Vista del Caribe
- Barrio La Julia
- Sector San Felipe
Bayamón
- Santa Rosa Shopping Mall
- Establecimientos: Tienda IKEA, Restaurante Denny’s, Burlington, Banco Popular, Walgreens
- Antena de Claro (Carretera #2 y Avenida Aguas Buenas)
Cabo Rojo
- Restaurante La Muralla China
- Farmacia Walgreens
- Urbanización Miguel (Calles Mariana Bracetti #1, 2, 3, 4, 5, 7)
- Urbanización Villa Real (Calles A, C, E, 8)
- Carretera 308
Aguadilla
- Barrio Aguacate
LUMA reafirmó su compromiso con la modernización del sistema eléctrico en Puerto Rico y reiteró que estos trabajos son parte esencial de su plan de mantenimiento continuo.
“A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, destacó la empresa.