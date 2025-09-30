La empresa LUMA Energy continúa con su agenda de mantenimiento programado este martes, 30 de septiembre de 2025, con intervenciones clave en la subestación de Naguabo y el sistema soterrado en sectores de Ponce, con el objetivo de mejorar la confiabilidad y resiliencia de la red eléctrica en distintas regiones del país.

Según informó la compañía en declaraciones escritas, estas interrupciones temporales de servicio son necesarias para fortalecer la infraestructura eléctrica a largo plazo y beneficiar a todos sus clientes.

“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad del sistema. Agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, indicó LUMA en un comunicado.

Además de los trabajos que implican interrupciones, LUMA también lleva a cabo mejoras que no afectan directamente el servicio, pero que buscan modernizar y robustecer la red eléctrica.

San Juan

Las Cumbres Mall Shopping en Calle Santa Rosa

Urbanización Mansiones de Romany (Calles: Colinas, Quebrada Arenas, Calle B y Santa Rosa)

Ciales

Comunidad Ortega, Camino Los Paganes, Camino Villalobos

Sectores: El Ocho, Las Cruces, Villalobos

Parcelas Seguí

Escuela Cristóbal Vicéns

Barrio Frontón

Ponce

Urbanización Extensión La Rambla (Calles Clarisa y Castellana)

La Rambla Plaza

Banco Popular

Condominio Santa Anita

Hospital del Distrito

Comunidad El Paraíso

Condominios: Alborada, Patio El Señorial, Portales del Monte, Riberas del Bucaná 3

Parcelas y sectores: La Yuca, El Bronce, Juachín, La Estancita, La Ponderosa, Las Corozas, Pastillo, Villas de Monte Verde

Urbanizaciones: Cuarta Extensión El Monte, Estancias del Monte, Extensión Quintas de Monserrate, Extensión Valle Alto, Glenview Gardens, Haciendas del Monte, Jardines de Ponce, Mansiones del Lago, Mansiones del Sur, Mansión Real, Riberas del Bucaná, Terra Señorial, Valle Alto

Naguabo

Subestación y zonas aledañas: Alcaldía de Naguabo, Residencial Torres del Río, Casco Urbano

Urbanizaciones: Brisas del Valle, El Duque, Jardines de la Esperanza, Juan Mendoza, Ramón Rivero, Relámpago, Reparto Santiago, Villa del Rosario, Vista Verde, entre otras

Sectores: Agosto, La Sierra, Rincón, Tablones, Cambimbora, El Banco, La Coroza, Loma El Triunfo, Quebrada Palma, Brazo Seco

Parcelas: Desempeño, Duque, Mariana, Nuevas Santiago y Lima, Playa Húcares

Barriadas: Ensanche Relámpago

Condominios: Cala de Húcares, Proyecto Húcares 1 y 2

Escuelas: José R. Agosto, Juan José Maunez, Silverio García

Punto caliente: Caribbean Snack, subestación SUB-2771

Vega Baja

Subestación SUB-9087 de la AAA

Quebradillas y Camuy

Barrios y sectores: Guajataca, Vargas, Los Mudos, Maguelles, Cibao, Soler, Cuchillas

Canóvanas

Barrio Cubuy, PR-186 km 10.0

Barranquitas

Barrio Cañabón, PR-772 km 5.6 interior

Calle Monte Cuba

Barrio Palo Hincado

Carolina

Sectores: Los Paganes, Los Banes, El Lago

Guayama

Barrio Mosquito

Comunidad Vista del Caribe

Barrio La Julia

Sector San Felipe

Bayamón

Santa Rosa Shopping Mall

Establecimientos: Tienda IKEA, Restaurante Denny’s, Burlington, Banco Popular, Walgreens

Antena de Claro (Carretera #2 y Avenida Aguas Buenas)

Cabo Rojo

Restaurante La Muralla China

Farmacia Walgreens

Urbanización Miguel (Calles Mariana Bracetti #1, 2, 3, 4, 5, 7)

Urbanización Villa Real (Calles A, C, E, 8)

Carretera 308

Aguadilla

Barrio Aguacate

LUMA reafirmó su compromiso con la modernización del sistema eléctrico en Puerto Rico y reiteró que estos trabajos son parte esencial de su plan de mantenimiento continuo.

“A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, destacó la empresa.