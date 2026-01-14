LUMA Energy informó sobre trabajos de mantenimiento y mejoras programadas en la red eléctrica durante la semana del 14 al 18 de enero de 2026. Según la compañía, estas labores buscan fortalecer la confiabilidad y resiliencia del sistema eléctrico, aunque podrían generar interrupciones temporales del servicio en distintas comunidades.

Miércoles, 14 de enero

Restauración y modernización de subestaciones

  • Guayama: barrios Corazón y Olimpo; sectores Caimital, Caimital Alto, Finca La Deseada, San Martín; urbanizaciones Alturas del Olimpo, Bello Horizonte, Jardines de Monte Olivo, Parque San Antonio, Algarrobo, Costa Azul, Green Hills, Paseo Rivera; comunidad Club Rotario.

Resiliencia de postes

  • Lajas: barrios La Plata, Lajas Arriba y Rayo Plata; parcelas La Plata; carretera 327.
  • Juncos: barrios La Placita y El Mango; carretera 31 KM 0.7 y 19.7.
  • San Lorenzo: barrio Quemados, urbanizaciones Salvatierra y Paseos de San Lorenzo.
  • Arecibo: carretera 652, Bosque Garrochales.
  • Barranquitas: barrio Quebrada Grande, carretera 156 KM 19.9–20.0; sectores Camino Los Pinos, Héctor Santana y La Loma.

Automatización y puntos calientes

  • Aibonito: barrios Pasto y Cuyón.
  • Naranjito: sectores Pomito, Arturo Morales, Camino Chango Vázquez, Camino Los Morales, Casco Urbano, Cuchillas, Flor Rivera, Fondo del Saco, Higüillales, La Jagua, Los Chévere, Los Pelusa, Maravilla, Rafael Padilla; urbanización Jardines de Naranjito; cementerio municipal y escuelas locales.

Requerido por clientes

  • Mayagüez y Lajas: urbanizaciones, barrios y calles principales, incluyendo Departamento de la Familia y Casco Urbano de Lajas.
  • San Juan: facilidades Coast Guard, La Puntilla.

Remoción de vegetación peligrosa

  • Juncos, Bayamón, Adjuntas y San Juan.

Nueva construcción

  • Salinas: carretera 706, Aguirre-Salinas.

Jueves, 15 de enero

Requerido por clientes

  • Mayagüez y Barranquitas: oficinas, hoteles, restaurantes, carreteras y sectores residenciales.

Resiliencia de postes

  • San Lorenzo, Aguada y San Juan.

Restauración y modernización de subestaciones

  • Adjuntas: cementerio, escuelas y sectores varios.
  • Guayama: complejo deportivo, urbanizaciones y sectores residenciales.

Puntos calientes

  • Naranjito: sectores Pomito, Casco Urbano y comunidades alrededor del lago La Plata.

Mantenimiento y reemplazo de soterrado

  • Humacao: Hillside Villas Palmas del Mar.

Viernes, 16 de enero de 2026

Requerido por clientes

  • San Juan y Dorado: barrios y urbanizaciones residenciales y comerciales.

Resiliencia de postes

  • Lajas, Aguada, Arecibo, Juncos, San Lorenzo, Guaynabo, Barranquitas.

Puntos calientes y automatización de distribución

  • Naranjito y Cataño: sectores, urbanizaciones y residenciales.

Sábado, 17 de enero de 2026

Resiliencia de postes

  • San Juan, Lajas, San Lorenzo, Juncos, Barranquitas.

Restauración y modernización de subestaciones

  • Isabela: carreteras, urbanizaciones, sectores y escuelas locales.
  • San Juan: Banco Popular Center, Hato Rey.

Trabajos para aumentar resiliencia de postes y requeridos por clientes

  • Guaynabo, Lajas, Juncos y San Juan: urbanizaciones, comercios y barrios.

Domingo, 18 de enero de 2026

Resiliencia de postes

  • Juncos: barrios El Mango y urbanización Los Almendros.
  • Lajas: parcelas Santa Rosa.
  • Barranquitas: barrio Sabana, sector Los Rosados.

Automatización de distribución

  • Aibonito: barrios Cuyón, Pasto y La Piedra; sitio La Represa.

Restauración y modernización de subestaciones

  • Isabela: carreteras, urbanizaciones, parcelas y escuelas; diversas urbanizaciones residenciales.

Para conocer los horarios diarios y detalles de los trabajos, los clientes pueden visitar: lumapr.com/mejorasplanificadas.