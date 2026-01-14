Unos 17 municipios podrían quedarse sin luz en los próximos días por trabajos de LUMA
La empresa compartió un calendario de las labores desde este miércoles hasta el domingo.
LUMA Energy informó sobre trabajos de mantenimiento y mejoras programadas en la red eléctrica durante la semana del 14 al 18 de enero de 2026. Según la compañía, estas labores buscan fortalecer la confiabilidad y resiliencia del sistema eléctrico, aunque podrían generar interrupciones temporales del servicio en distintas comunidades.
Miércoles, 14 de enero
Restauración y modernización de subestaciones
- Guayama: barrios Corazón y Olimpo; sectores Caimital, Caimital Alto, Finca La Deseada, San Martín; urbanizaciones Alturas del Olimpo, Bello Horizonte, Jardines de Monte Olivo, Parque San Antonio, Algarrobo, Costa Azul, Green Hills, Paseo Rivera; comunidad Club Rotario.
Resiliencia de postes
- Lajas: barrios La Plata, Lajas Arriba y Rayo Plata; parcelas La Plata; carretera 327.
- Juncos: barrios La Placita y El Mango; carretera 31 KM 0.7 y 19.7.
- San Lorenzo: barrio Quemados, urbanizaciones Salvatierra y Paseos de San Lorenzo.
- Arecibo: carretera 652, Bosque Garrochales.
- Barranquitas: barrio Quebrada Grande, carretera 156 KM 19.9–20.0; sectores Camino Los Pinos, Héctor Santana y La Loma.
Automatización y puntos calientes
- Aibonito: barrios Pasto y Cuyón.
- Naranjito: sectores Pomito, Arturo Morales, Camino Chango Vázquez, Camino Los Morales, Casco Urbano, Cuchillas, Flor Rivera, Fondo del Saco, Higüillales, La Jagua, Los Chévere, Los Pelusa, Maravilla, Rafael Padilla; urbanización Jardines de Naranjito; cementerio municipal y escuelas locales.
Requerido por clientes
- Mayagüez y Lajas: urbanizaciones, barrios y calles principales, incluyendo Departamento de la Familia y Casco Urbano de Lajas.
- San Juan: facilidades Coast Guard, La Puntilla.
Remoción de vegetación peligrosa
- Juncos, Bayamón, Adjuntas y San Juan.
Nueva construcción
- Salinas: carretera 706, Aguirre-Salinas.
Jueves, 15 de enero
Requerido por clientes
- Mayagüez y Barranquitas: oficinas, hoteles, restaurantes, carreteras y sectores residenciales.
Resiliencia de postes
- San Lorenzo, Aguada y San Juan.
Restauración y modernización de subestaciones
- Adjuntas: cementerio, escuelas y sectores varios.
- Guayama: complejo deportivo, urbanizaciones y sectores residenciales.
Puntos calientes
- Naranjito: sectores Pomito, Casco Urbano y comunidades alrededor del lago La Plata.
Mantenimiento y reemplazo de soterrado
- Humacao: Hillside Villas Palmas del Mar.
Viernes, 16 de enero de 2026
Requerido por clientes
- San Juan y Dorado: barrios y urbanizaciones residenciales y comerciales.
Resiliencia de postes
- Lajas, Aguada, Arecibo, Juncos, San Lorenzo, Guaynabo, Barranquitas.
Puntos calientes y automatización de distribución
- Naranjito y Cataño: sectores, urbanizaciones y residenciales.
Sábado, 17 de enero de 2026
Resiliencia de postes
- San Juan, Lajas, San Lorenzo, Juncos, Barranquitas.
Restauración y modernización de subestaciones
- Isabela: carreteras, urbanizaciones, sectores y escuelas locales.
- San Juan: Banco Popular Center, Hato Rey.
Trabajos para aumentar resiliencia de postes y requeridos por clientes
- Guaynabo, Lajas, Juncos y San Juan: urbanizaciones, comercios y barrios.
Domingo, 18 de enero de 2026
Resiliencia de postes
- Juncos: barrios El Mango y urbanización Los Almendros.
- Lajas: parcelas Santa Rosa.
- Barranquitas: barrio Sabana, sector Los Rosados.
Automatización de distribución
- Aibonito: barrios Cuyón, Pasto y La Piedra; sitio La Represa.
Restauración y modernización de subestaciones
- Isabela: carreteras, urbanizaciones, parcelas y escuelas; diversas urbanizaciones residenciales.
Para conocer los horarios diarios y detalles de los trabajos, los clientes pueden visitar: lumapr.com/mejorasplanificadas.