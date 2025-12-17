LUMA Energy está llevando a cabo una serie de trabajos de mejora en el sistema eléctrico de Puerto Rico este miércoles, con el objetivo, según explicó, de reforzar la resiliencia y confiabilidad de la red eléctrica en diversas comunidades del País.

Destacó que las interrupciones programadas de este miércoles son cruciales para garantizar una infraestructura más robusta y preparada para los desafíos futuros. Aunque se reconocen los inconvenientes temporales que puedan generar estas interrupciones, LUMA asegura que estos trabajos son esenciales para el bienestar de los clientes a largo plazo.

Además de las interrupciones programadas, se están llevando a cabo otras mejoras que no afectarán el servicio de los clientes, pero que igualmente contribuirán a modernizar y fortalecer la red eléctrica de la Isla.

PUBLICIDAD

Trabajos para Aumentar la Resiliencia de los Postes

Se están realizando varias intervenciones para mejorar la infraestructura en diversas áreas del país:

Barranquitas : Trabajos en los barrios Bauta Arriba , Bauta Arriba Orocovis , Bauta Arriba Centro y Bermejales Sector El Cometa .

: Trabajos en los barrios , , y . San Lorenzo : Intervenciones en Camino Chu .

: Intervenciones en . Patillas : Mejoras en sectores como Urb. Jardines de Patillas , barrio Los Pollos , barrio Apeadero y barrio . Jacaboa .

: Mejoras en sectores como , barrio , barrio y barrio . Aguada : Obras en Urbanización Montemar, barrio Pueblo , Urbanización Los Flamboyanes Calle 1 , Carr. 411 barrio Atalaya y otros sectores.

: Obras en , , y otros sectores. Vieques : Trabajos en el barrio Villa Borinquen , cattereta PR- 200, k.m. 0.5 .

: Trabajos en el barrio , cattereta PR- . Juncos: Mejoras en barrio Ceiba Norte, carretera PR-935, k.m. 3.7, sector Los Chinos, Parcelas Santana y otros sectores.

Áreas de Atención Especial

LUMA también ha identificado varios “puntos calientes” donde se realizarán intervenciones para mejorar el servicio eléctrico sin afectar el abastecimiento:

Humacao : Trabajos en sectores como c asco urbano , Urbanizació Extensión Patagonia , Urb. Los Pinos , Comu. Australia y otros.

: Trabajos en sectores como c , , , y otros. Juncos : Mejoras en Juncos Plaza , c omunidad El Mangó , Comu. Las Campiñas y otros sectores residenciales y comerciales.

: Mejoras en , c , y otros sectores residenciales y comerciales. Vega Alta : Intervenciones en el sector Chícharo , s ecor. Concepción , sector Cuba Libre y otras áreas.

: Intervenciones en el sector , s , sector y otras áreas. Juncos-Gurabo: Mejoras en Cmpr. Ciudad Jardín de Gurabo, urbanización Los Paisajes de Ciudad Jardín, urbanización Los Sueños de Ciudad Jardín y sectores cercanos.

Reemplazo y Reparación de Líneas Eléctricas

En Naguabo, se llevarán a cabo trabajos para reemplazar y reparar líneas eléctricas en los barrios Río Blanco, Medianía y Parcelas de Río Blanco, lo que contribuirá a una mayor estabilidad en el suministro eléctrico en la región.

Eliminación de Vegetación Peligrosa

En varias localidades, también se está realizando la eliminación de vegetación que representa un peligro para las líneas eléctricas:

Guayanilla : Intervenciones en áreas como Comu. Verdún , Parcelas Los Solares , u rbanización Villa del Río y otros sectores.

: Intervenciones en áreas como , , u y otros sectores. Toa Alta : Eliminación de vegetación en barrio Quebrada Cruz , barrio Quebrada Arenas y barrio Galateo .

: Eliminación de vegetación en barrio , barrio y barrio . Yauco: Trabajos en sectores como barrio Jacanas y barrio. Quebradas.

Otras Mejores y Requerimientos del Cliente

LUMA también está realizando varios proyectos de mantenimiento y construcción que incluyen nuevas instalaciones y requerimientos especiales solicitados por los clientes, como los trabajos en:

Mayagüez : Mejoras en el área de Hotel Mayagüez Inn , Western Plaza , Aeropuerto de Mayagüez , barrio Algarrobo , entre otros.

: Mejoras en el área de , , , barrio , entre otros. Ponce : Trabajos en Farmacia Walgreens Avenida Tito Castro .

: Trabajos en . Bayamón: Mejoras en Santa Rosa Shopping Mall, Tienda Ikea, Restaurante Denny’s, Banco Popular, Farmacia Walgreens y otros puntos clave.

Automatización de Distribución

Por último, LUMA ha activado el proceso de automatización de distribución en la urbanización San Antonio en Aguas Buenas, lo que permitirá una gestión más eficiente de la red eléctrica.