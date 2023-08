El presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Luis Ferrao, y los miembros del Sindicato de Trabajadores se encuentran en la tarde de este miércoles reunidos en el Departamento de Trabajo en un intento de llegar a un acuerdo que permita reabrir los portones del recinto de Río Piedras (UIPI) y de las escuelas del sistema.

Ferrao anunció, previo a comenzar la negociación, que “tenemos la mejor intención, la mejor disposición”, de atender los reclamos de los trabajadores. Pero, sobre todo, indicó que le urge la apertura de la universidad y escuelas ubicadas en Río Piedras para que puedan iniciar las clases.

De hecho, expuso que “estamos haciendo cálculos y aproximando a cifras” para identificar unos $2 millones del presupuesto general de la UPR que permita, al menos, cumplir con una de las exigencias del Sindicato de Trabajadores para dar fin a la huelga. El dinero sería para pagar el retroactivo de $2,200 a unos 1,430 empleados para satisfacer el aumento de salario mínimo que entró en vigor el 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023, que llevó el jornal de $7.25 a $8.50.

Sobre la segunda exigencia del gremio, de que se ponga en vigor una orden judicial que les permita tener su propio plan médico, Ferrao aludió a que se encuentra apelando la decisión en el Tribunal Supremo. Dijo que recientemente se completó la subasta en la que se seleccionó a una aseguradora de salud, por lo que hacer cambios provocaría un aumento en el pago de la cubierta médica para el resto de los trabajadores.

“La importante noticia es que logramos subir el salario mínimo que estaba en $7.25 a $9.50. Obviamente, como ustedes saben, la autorización tuvimos que pedirla a la Junta de Supervisión Fiscal y eso era una de las grandes reivindicaciones del sindicato. Venimos aquí de nuevo con la mejor intención, con toda la información posible para sentarnos en la mesa de diálogo”, señaló Ferrao, previo a entrar al cónclave.

Añadió que “quiero reiterar la petición de que la UPR tiene que estar abierta. Una universidad cerrada, una universidad donde los estudiantes no pueden entrar, es una universidad que va a ir perdiendo toda la importancia que tiene. La universidad abierta y funcional es importante para el país, para la economía, para nuestra juventud”.

El proceso de negociación, que inició a las 3:00 p.m., se realiza ante la mediadora del Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo, Madeline Meliá.

Los portones de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, amanecieron cerrados debido al paro decretado por el Sindicato de Trabajadores. ( Ramón “Tonito” Zayas )

E presidente del Sindicato de Trabajadores, David Muñoz Hernández, se atribuyó haber realizado las gestiones desde ayer, martes, con el Departamento del Trabajo para lograr que este proceso de negociación se diera.

En conferencia de prensa, el líder sindical mostró malestar con el hecho de que en febrero pasado Ferrao firmara un acuerdo con el gremio y no fue hasta el 2 de agosto que suscribió una carta a la Junta de Supervisión Fiscal para reclamar los fondos para cumplir con solo una parte del compromiso. Se trataba del aumento del salario mínimo a los trabajadores de mantenimiento de $7.25 a $9.50.

Fue ayer, martes, tras anunciado el inicio de la huelga, que Ferrao pudo anunciar que se daría dicho incremento salarial a unos 1,430 trabajadores.

Cabe destacar que el presidente de la UPR informó a Primera Hora que este aumento salarial se comenzará a pagar el 14 de septiembre y se le daría a los empleados un retroactivo al 1 de julio de 2023.

Al no cumplirse, sin embargo, con el pago retroactivo al 1 de julio de 2022, el paro no se detuvo. La medida provocó que se detuviera el inicio de clases en la UIPI, la cual iba a recibir unos 12,000 universitarios, así como en las escuelas de la UPR localizadas en Río Piedras.

Muñoz Hernández ha insistido en el pago retroactivo del primer aumento de salario mínimo de $7.25 a $8.50, así como la opción de escoger su propio seguro de salud. Expuso que no accederían a la petición de abrir a los portones de la UIPI, ya que supuestamente el presidente de la UPR los engañó en febrero pasado.

Recordó que en la huelga que decretaron en febrero accedieron a abrir los portones para dar paso a los acuerdos firmados por Ferrao y este no les cumplió.

“El resultado fue que, a pesar de que nosotros convinimos en abrir los portones, regresar a nuestras labores y negociar un acuerdo, no honró los acuerdos a los que llegó con nosotros. Y por eso es que los trabajadores que nos acompaña aquí en la mañana de hoy, y ellos te pueden dar fe de lo que yo estoy diciendo, se sienten engañados, porque fue precisamente eso lo que ocurrió la ocasión anterior. Y entonces, naturalmente, hay que hacer un poco de historia. Él parece que es profesor de historia, pero tiene mala memoria. Y es que en esa ocasión ese fue el acuerdo, pero no lo honró. Y entonces los trabajadores lo que dicen es va a hacer exactamente lo mismo con nosotros, nos va a decir que regresemos, vamos a llegar entonces a un tipo de acuerdo, si es que llegamos a un acuerdo y luego él va a decidir si lo honra o no la honra. Ya sucedió en el pasado, así que hay probabilidad de que el vuelva a ser exactamente lo mismo”, manifestó Muñoz Hernández.

A su llegada al Departamento del Trabajo, Ferrao alegó que en el proceso de aprobación del presupuesto del año fiscal solicitaron a la Junta de Supervisión Fiscal $30 millones para lograr pagar estos compromisos a los trabajadores, pero se los negaron.

De hecho, alegó que los acuerdos alcanzados en febrero pasado se realizaron bajo ciertas condiciones. Alegó que “dependían que la Junta de Supervisión Fiscal autorizara parte de muchas de ellas, sobre todo las que tienen que ver con dinero”.

No obstante, en los documentos que se estipularon los acuerdos que firmó Ferrao y Muñoz Hernández en febrero, así como en el Laudo de Estipulación que se pactó ante el Departamento del Trabajo, no se incluye nada relacionado a que su cumplimiento estaba sujeto a una determinación de la Junta de Supervisión Fiscal.