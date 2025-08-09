Como parte de sus esfuerzos para fortalecer el sistema energético del país, LUMA Energy informó sobre una serie de interrupciones programadas que se llevarán a cabo desde este viernes hasta el domingo.

Estas labores buscan mejorar la confiabilidad y la resiliencia de la red eléctrica en beneficio de todos sus clientes, informó el consorcio energético.

“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. Agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, expresó la empresa en declaraciones escritas.

Trabajos del sábado, 9 de agosto

Aumento de resiliencia:

Barranquitas, Comerío y Orocovis: sectores de Helechal, Honduras, Quebrada Grande, Río Hondo y Cacao Alturita.

Manatí: Urb. Jardines de Mónaco.

Modernización de subestaciones:

Guaynabo: Subestaciones Molinos, NutrimiX Feed y Panamerican Grain.

Trabajos del domingo, 10 de agosto

Aumento de resiliencia:

Barranquitas y Comerío: sectores de Helechal, Honduras, Quebrada Grande y Río Hondo.

Para más detalles sobre estas labores y los horarios específicos, LUMA exhortó a la ciudadanía a visitar su portal oficial en lumapr.com/mejorasplanificadas.