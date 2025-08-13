LUMA Energy indicó este martes que continúa con sus esfuerzos para mejorar la confiabilidad y resiliencia de la red eléctrica en Puerto Rico por lo que realiza trabajos de mantenimiento que pudieran ocasionar la interrupción del servicio eléctrico en varios muncipios.

De acuerdo con la información proporcionada por el consorcio energético, las interrupciones de servicio previstas para hoy, aunque temporales, son esenciales para garantizar una mejor estabilidad y seguridad del sistema eléctrico a largo plazo.

La empresa también destacó la importancia de estos trabajos para preparar la infraestructura ante futuros eventos climáticos.

Las interrupciones programadas incluyen zonas de alto impacto en varias localidades de la isla, desde el área metropolitana hasta zonas rurales, abarcando municipios como Barranquitas, Bayamón, Mayagüez, Aibonito, Santa Isabel, San Juan y otros.

Los trabajos incluyen tareas de reemplazo y reparación de líneas eléctricas, la instalación de equipos automatizados en la red, y el mantenimiento de vegetación que podría representar un riesgo para las líneas.

Algunas de las áreas más afectadas incluyen:

Barranquitas: Sectores Los Meléndez, Helechal, y Las Flores.

Bayamón: Sectores Sánchez Mulero, Reyes, Guaraguo Arriba, entre otros.

Mayagüez: Carriles 351, 3351, y 352, así como varios barrios rurales.

San Juan: Amplias zonas residenciales como las urbanizaciones Alto Apolo, Cerro Real, y varios complejos en áreas cercanas a la Universidad Interamericana.

Además, en algunas zonas como Carolina, se están llevando a cabo tareas de mantenimiento y reemplazo de soterrado, mientras que en Ponce, se procederá con el mantenimiento en áreas de alto tráfico como la zona comercial del casco urbano histórico.

LUMA hizo hincapié en que aunque estas interrupciones pueden causar inconvenientes temporales, los trabajos son fundamentales para garantizar la estabilidad del servicio a largo plazo.

“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. Agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, señaló en un comunicado.

Los residentes y usuarios de las áreas afectadas pueden obtener más detalles sobre el horario de las interrupciones y los trabajos programados a través del sitio web oficial de LUMA: lumapr.com/mjorasplanificadas.