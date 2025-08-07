Como parte de su plan de mantenimiento programado, LUMA Energy lleva a cabo este jueves una serie de trabajos en múltiples municipios para reforzar la confiabilidad y resiliencia del sistema eléctrico de Puerto Rico.

Las interrupciones del servicio buscan fortalecer la infraestructura energética y reducir la probabilidad de fallas futuras.

“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo”, indicó LUMA en declaraciones escritas.

Entre las labores que se estarán ejecutando hoy se encuentran el reemplazo y reparación de líneas eléctricas, el mantenimiento de alimentadores, la remoción de vegetación peligrosa y trabajos solicitados por clientes y asociados a nuevas construcciones.

Áreas impactadas por trabajos de mantenimiento:

Resiliencia de postes

Bayamón: Sector Los Fonseca, García Nazario, Los Ortega, Camino Las Abejas PR-830, Minillas (calles Basilio, Laureano, Maysonet, Del Carmen, sector Pepe Torres)

Arecibo: Sector Iglesias, Hato Abajo

Manatí: Carr. 149, Bo. Coto Sur

Ponce: Com. Canas / El Tuque, Esq. Dr. Pila

Sabana Seca

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Aguadilla: Bo. Montaña, Reparto Los Pinos, Ceiba Alta, Arenales

Mayagüez: Escuela María Luisa Arcelay, varias urbanizaciones, residenciales y hospitales

San Juan: Calle Cervantes, Ashford, Citibank, Condados y hoteles

Coamo: Casco urbano y zona rural

Solicitudes específicas y nueva construcción

San Juan: Cond. El Zorzal Apartments

Carolina: Cond. Torres de Carolina, Walgreens Carr. 860

Remoción de vegetación peligrosa

Mayagüez: PR-348, Bo. Quebrada Grande, Urb. Río Cristal, Urb. Balmonte, Estancias de San Benito, Camino La Cuchilla

LUMA agradeció la paciencia y comprensión de sus clientes y recalcó que estos esfuerzos son parte de un plan más amplio para transformar el sistema eléctrico de la isla.

Para conocer el horario detallado de las interrupciones y otras zonas programadas para el resto de la semana, los ciudadanos pueden acceder a lumapr.com/mejorasplanificadas.