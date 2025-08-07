Varios pueblos pudieran tener interrupciones de luz por trabajos de LUMA
Removerán “vegetación peligrosa” y reparación de líneas eléctricas.
Como parte de su plan de mantenimiento programado, LUMA Energy lleva a cabo este jueves una serie de trabajos en múltiples municipios para reforzar la confiabilidad y resiliencia del sistema eléctrico de Puerto Rico.
Las interrupciones del servicio buscan fortalecer la infraestructura energética y reducir la probabilidad de fallas futuras.
“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo”, indicó LUMA en declaraciones escritas.
Entre las labores que se estarán ejecutando hoy se encuentran el reemplazo y reparación de líneas eléctricas, el mantenimiento de alimentadores, la remoción de vegetación peligrosa y trabajos solicitados por clientes y asociados a nuevas construcciones.
Áreas impactadas por trabajos de mantenimiento:
Resiliencia de postes
- Bayamón: Sector Los Fonseca, García Nazario, Los Ortega, Camino Las Abejas PR-830, Minillas (calles Basilio, Laureano, Maysonet, Del Carmen, sector Pepe Torres)
- Arecibo: Sector Iglesias, Hato Abajo
- Manatí: Carr. 149, Bo. Coto Sur
- Ponce: Com. Canas / El Tuque, Esq. Dr. Pila
- Sabana Seca
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
- Aguadilla: Bo. Montaña, Reparto Los Pinos, Ceiba Alta, Arenales
- Mayagüez: Escuela María Luisa Arcelay, varias urbanizaciones, residenciales y hospitales
- San Juan: Calle Cervantes, Ashford, Citibank, Condados y hoteles
- Coamo: Casco urbano y zona rural
Solicitudes específicas y nueva construcción
- San Juan: Cond. El Zorzal Apartments
- Carolina: Cond. Torres de Carolina, Walgreens Carr. 860
Remoción de vegetación peligrosa
- Mayagüez: PR-348, Bo. Quebrada Grande, Urb. Río Cristal, Urb. Balmonte, Estancias de San Benito, Camino La Cuchilla
LUMA agradeció la paciencia y comprensión de sus clientes y recalcó que estos esfuerzos son parte de un plan más amplio para transformar el sistema eléctrico de la isla.
Para conocer el horario detallado de las interrupciones y otras zonas programadas para el resto de la semana, los ciudadanos pueden acceder a lumapr.com/mejorasplanificadas.