Una indeterminada cifra de residentes en las comunidades Buyones y Tiburones de Ponce, quedaron atrapados en sus respectivos sectores debido a que el río Inabón se salió de su cauce e inhabilitó el acceso por la carretera PR-1, a consecuencia del paso del huracán Fiona.

Las autoridades intentaron llegar a la zona con la ayuda de la Guardia Nacional, pero los camiones no lograron pasar por la vía de rodaje.

Cabe destacar que ayer, el Gobierno Municipal acudió a esta zona, históricamente vulnerable a inundaciones, para exhortar a estas familias a salir del lugar ante el peligro que representaba el fenómeno atmosférico. Sin embargo, algunos prefirieron quedarse.

El alcalde de Ponce, Luis Manuel Irizarry Pabón, lamentó la situación y aseguró que, tan pronto se normalicen las condiciones del tiempo tratarán de llegar a auxiliarles.

“El área de Buyones y Tiburones, lo que anticipábamos, no hay paso. El río Inabón con todo y que ayer hicimos un trabajo de ampliar la salida del río, se fue por encima y no hay paso para esa área. No pudimos pasar ni con los camiones de la Guardia Nacional, pero pudimos rescatar a una persona que se le había quedado el automóvil”, confesó.

“Muchos de ellos no tienen acceso. Ayer hicimos una maniobra para sacar gente de la Calzada, Buyones y Tiburones, muchos se fueron con familiares, pero otros se resistieron. Yo espero que tan pronto esto ahora baje y se normalice, vamos a estar evaluando y dando la vuelta por allá para las necesidades que tengan estas personas que decidieron quedarse en el área”, reiteró.

Asimismo, señaló que le preocupa la estabilidad de las familias en la zona rural, a donde están en riesgo de deslizamientos.

“Ha sido bien difícil. el área rural nos preocupa grandemente porque ha estado lloviendo durante esta pasada semana, ayer y hoy. Estamos esperando que todo esto se estabilice para nosotros salir a la calle con nuestros empleados e ir trabajando las diferentes situaciones que tiene la ciudad”, acotó.

Igualmente, destacó que el área de la Playa de Ponce también se inundó, aunque aseguró que “las bombas de extracción de agua estaban funcionado”.

“En la Playa, aunque las bombas de extracción de agua estaban funcionando adecuadamente, el mar hizo una resistencia y prácticamente se metió, entonces, se inundó más la avenida Padre Noel, el área de Villa Pesquera, Puerto Viejo y Salistral. Lamentablemente, la cantidad de lluvia que ha caído y que sigue cayendo, nos preocupa grandemente”, resaltó.

“Tuvimos que emplear la Guardia Nacional; le doy gracias al general Reyes y a su equipo de trabajo de Ponce para ir al área de la Playa. Ahí observamos que el mar, cerca del restaurante El Ancla y parte de Bahía, estaba entrando. Se vio la resistencia a las bombas que estaban sacando el agua acumulada en la inundación”, manifestó.

Asimismo, explicó que hay más de medio centenar de personas en los tres refugios habilitados: Lila Mayoral en el Tuque, José Celso Barbosa y la Vocacional Bernardino Cordero Bernard.

“No tenemos informe de pérdida de vidas, gracias a Dios, hasta ahora. Pero se han afectado residencias en diferentes sectores. Hay gran parte de la ciudad que todavía está lloviendo, ya las ráfagas de viento por lo menos han bajado y hemos enfrentado varias situaciones, particularmente postes, árboles en la carretera, obstrucciones, las crecidas de los ríos”, sostuvo.

“Hay más de 55 refugiados, pero entendemos que eso debe aumentar a medida que las personas puedan salir de los diferentes sectores. Algunos no quisieron salir, esperamos que lo más probable que tengan que refugiarse durante la noche y mañana lunes. Nosotros estabilizar las diferentes situaciones que tienen estas familias”, enfatizó.