Tremendo susto se llevaron niños, jóvenes y padres en #Ponce en una cancha de baloncesto, cuando un frente de ráfagas levantó el piso de cancha Charles Terry en medio de un juego. No hay situaciones más allá de los daños del piso.

📸 Evang Geovanni Vera. No me parece que fue… pic.twitter.com/WR66tMzjlx