Los padres boricuas no cambiaron sus gustos a la hora de nombrar a los infantes que nacieron en el 2025.

El listado de los nombres más utilizados para bautizar a sus bebés, suministrado a Primera Hora por el Registro Demográfico del Departamento de Salud, es casi similar al registrado en el 2024.

Los primeros cinco nombres más utilizados para nombrar a los niños entre ambos años quedaron idénticos. Los padres prefirieron los nombres Noah, Liam, Thiago, Mateo y Sebastián.

El nombre de las niñas varió en posición, aunque los más utilizados fueron los mismos. Por ejemplo, en el 2024 la lista de nombres la lideró Valentina, Aurora, Emma, Amira y Mia. En el 2025, sin embargo, los padres utilizaron más los nombres Aurora, Valentina, Mia, Emma y Catalina.

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Catalina fue el único nombre de mujer que no aparece en la lista de los primeros 10 más utilizados en el 2024. Pero, sí se encontraba en un listado más extenso de ese mismo año.

¿Qué es lo que causa que los boricuas tengan una afinidad a ciertos nombres para bautizar a sus hijos?

Un estudioso de los nombres, Manuel Martínez Nazario, reveló lo que ha logrado descifrar con sus indagaciones sobre el tema.

La curiosidad de estudiar todo lo referente a los nombres surgió cuando era bibliotecario en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, cuando se topaba con estudiantes identificados por combinaciones curiosas. En el 2013, publicó su libro “Diccionario de Nombre de Pila Femenino Creados en Puerto Rico”, al que describió como una tesis.

La moda

Martínez Nazario contó que sus primeros enfoques para descifrar todo sobre los nombres fueron desde el punto vista etimológico, que estudia significado de las palabras, y lingüístico, que estudia la estructura del lenguaje o formación de palabras. No obstante, aceptó que los boricuas “responden al efecto eufónico. La eufonía es que se oiga bonito”.

“El puertorriqueño, básicamente, escoge los nombres, porque se oye bonito, pero no investigan el significado del nombre”, explicó.

Señaló que en sus estudios identificó que las personas, sin tener conocimiento, nombraban a sus hijas en honor a ángeles diabólicos o con nombres masculinos, como Merari.

“Eso denota o confirma que escogen los nombres, porque se escucha bonito, a diferencia de culturas orientales, que escogen sus nombres por su significado”, indicó el experto.

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“La moda” también ocasiona que los padres elijan cómo llamarán a sus hijos.

Martínez Nazario indicó que con la globalización se ha vuelto una tendencia poner nombre de estrellas o personas de la televisión, el cine, la música o los deportes. Por ello, hay personas llamadas Michael y con segundo nombre Jordan, Shaquille, Ohtani, Beyonce o Yandel.

Michael Jordan ( Thibault Camus )

Crear nombres, a modo de combinación o hacerlos diferentes utilizando un diminutivo, como los “shka” o “ska”, proveniente de lengua eslava, también ha gustado entre la población. Algunos ejemplos de nombres son Juvidalex, una mezcla de los Judy y Víctor con los apellidos Dávila y Vélez, así como Ninoshka, Mannueshka o Anthonieska.

Sustituir, eliminar, añadir o mover letras para hacer una nueva creación de nombre también suele ocurrir a lo hora de que un boricua elija un nombre para su hijo. De aquí salen algunos nombres como Deisy, en vez de Daisy, o Silvi en vez de Silvia.

“Yo creo que el asunto de crear nombres aquí y las tendencias, según lo que estoy viendo, que llega con globalización, es lo más que gusta. Nombres como Valentina, Aurora, Emma, Amira, Mía, Victoria, Luna, Camila, Isabella, Giana, Catalina, Ainara, son tendencias. Y no es desde los últimos años, estoy recopilando esta información desde el 2000… Las modas son bastante duraderas en termino de nombre de pila”, expuso Martínez Nazario, al denotar que en los últimos años se han repetido en la Isla las opciones más utilizadas para llamar a las criaturas que nacen.

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Debido a la decendencia española, a principios del pasado siglo era común que los nombres respondieran a la devoción cristiana, principalmente vinculados a los santos. Pero, señaló que no ha podido documentar la “sospecha” de que los nombres en Puerto Rico salían del Almanaque Bristol, que se regalaba en todos lados.

“Yo tengo serias dudas con eso. La gente no sabía leer o escribir”, comentó.

Señaló que lo que sí ha surgido es que, a medida que la población se separó de asuntos de la iglesia, se cambió la práctica de usar nombres de santos y se optó por la práctica de escoger nombres en otros idiomas, como Enzo que es surge de un apellido italiano, o con trascendencia global, o por moda, como fue la época de las Dayanara, una ex Miss Universo boricua.

También se ha ido acabando la costumbre de nombrar a toda la familia con un mismo nombre. Señaló que las confusiones sobre a quién era el que llamaban, si al padre, al hijo o al nieto, llevó a disminuir la práctica.

A modo de recomendación, Martínez Nazario pidió a los padres estar más pendiente al significado de los nombres que al hecho de que se escuchen bonitos. Destacó que el 70% de las personas que investigó no le gustaba tener un segundo nombre, así como que algunos mostraron inconformidad por nombres compuestos y difíciles de escribir en etapa escolar.

“Averigüe el significado del nombre, no le vaya a poner un nombre satánico a un niño. Que se le haga fácil distinguirlo. Pongan algo que sea fácil de escribir, que tenga sentido. Por lo menos, averigüe el significado, porque podría ahorrarle traumas (al niño)… Piensen en ese nombre, porque esa persona se va a quedar con su nombre el resto de su vida y aunque se lo cambie, en el registro original de nacimiento va a aparecer ese nombre (que le asignó de infante)”, concluyó Martínez Nazario.

Los nombres más usados del 2025:

Femeninos

Aurora

Valentina

Mia

Emma

Catalina

Isabella

Amira

Milena

Ainara

Amelia

Masculinos

Noah

Liam

Thiago

Mateo

Sebastián

Elián

Lucas

Dylan

Ethan

Eliam

Fuente: Registro Demográfico de Puerto Rico - Departamento de Salud