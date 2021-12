Los tres casos que el Departamento de Salud detectó mediante pruebas preliminares como posibles casos de la variante Ómicron arrojaron positivo, confirmó la agencia.

“Ómicron en efecto está en Puerto Rico y se trata de un viaje de la Florida”, informó Lisdián Acevedo portavoz de prensa del Departamento de Salud.

Se trata de miembros de una familia que estuvieron de viaje en el estado de Florida para las festividades de Acción de Gracias, dijo ayer a Primera Hora la Primera Oficial de Epidemiología, Melissa Marzán, al destacar que los tres viajeros son personas menores de 45 años.

“Son personas con historial de tener las primeras dos dosis de la vacuna y no del booster. Al momento los tres han presentado síntomas, pero son leves y no han requerido hospitalización”, dijo Marzán quien agregó que “por ahora” no puede dar detalles adicionales sobre la edad específica de los infectados ni el género.

Marzán explicó que esas tres personas habían dado positivo a una prieba preliminar llamada Proxy Covid que se utiliza pra adelantar la detección de la variante, sin embargo, aclaró que había que “esperar a que llegue la secuenciación completa para confirmar”.

Indicó que los contagios en esta familia son uno de 16 brotes vinculados a viajeros que se detectaron la semana pasada y que son parte del Resumen Ejecutivo de Situación de la Epidemia del COVID en Puerto Rico que publica la agencia todos los fines de semana.