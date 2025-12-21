El científico surcoreano YoungHoon Kim, de 36 años, es considerado el hombre más inteligente del mundo y en declaraciones recientes admitió que Dios existe y que puede ser demostrado con matemáticas.

El hombre tiene el récord del coeficiente intelectual más alto del mundo con 276, un logro reconocido por el Consejo Mundial de Deportes Mentales, superando a Albert Einstein, quien tenía un puntaje de 140 y Stephen Hawking con 160.

Kim es un investigador de inteligencia artificial y empresario, pero también tiene un título en teología de la Universidad Yonsei de Seúl.

El 11 de diciembre, su última publicación viral en Instagram dio un mensaje simple sobre la existencia de Dios, afirmando: “Dios es real al 100 por ciento y Jesús es Dios”

El científico también ha afirmado que la fe en Jesús tiene una conexión directa con cuán inteligente, creativa y exitosa puede llegar a ser una persona.

Sin embargo, el surcoreano ha hecho algunos comentarios controvertidos, entre ellos que Jesús regresará en 10 años y afirmar que la homosexualidad es un pecado.

En una de sus publicaciones más vistas en las redes sociales, Kim publicó un video de tres minutos en YouTube afirmando que la existencia de Dios podría probarse matemáticamente con tres hechos simples.

“Una línea no puede empezar sin un punto inicial. Piensa en dibujar una línea en una hoja de papel. En geometría, toda línea debe empezar con al menos un punto. Sin ese punto inicial, no hay línea alguna”, dijo Kim en un vídeo del 4 de septiembre.

Y añadió: “Lo mismo ocurre con la existencia. Si nunca hubo un punto de partida, nada podría haber comenzado. Pero vemos claramente que la vida y el universo existen. Por lo tanto, debe haber habido un primer punto, el punto de partida que puso todo en movimiento”.