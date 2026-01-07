Influencer muere a los 38 años tras cirugía estética
El médico que la operó pudiera cumplir cárcel.
La influencer rusa radicada en Italia Yulia Burtseva murió en una clínica de cirugía plástica de Moscú tras un aumento de glúteos. Tenía 38 años.
El domingo 4 de enero, la bloguera se sometió a procedimientos médicos y estéticos. Su estado empeoró drásticamente. Fue hospitalizada, pero los médicos no pudieron salvarla, según el servicio de prensa del Comité de Investigación de Moscú, informa MSK1.
El médico que operó a la bloguera podría enfrentar hasta tres años de prisión por negligencia en el desempeño indebido de las funciones profesionales.
A través de su cuenta de Instagram, donde acumulaba más de 70 mil seguidores, Yulia Burtseva compartía contenido junto a su esposo, el italiano Giuseppe, sobre su vida en Italia. La pareja tenía cinco años de matrimonio y una hija en común llamada Sasha.

Se conoce que su salud se deterioró drásticamente luego de la intervención quirúrgica y sufrió un shock anafiláctico. Aunque fue trasladad de emergencia al hospital, no logró sobrevivir.
Yulia nació en Samara, Rusia, y luego se mudó a Italia, donde se casó con Giuseppe, un nativo napolitano.