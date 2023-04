En las redes sociales, los usuarios suelen contar varios hechos de su día a día y las actividades curiosas que realizan, con el fin de llamar la atención de sus seguidores y así tener un contenido de muchas visualizaciones.

En este caso, una mujer llamada Camila Perman utilizó su cuenta de TikTok para apuntar a un costado más emotivo.

Sucede que desde la separación con su novio, su mascota no volvió a verlo y esto provocó que lo extrañe durante el tiempo que no se vieron. A raíz de esta situación, Camila filmó un video de ella donde se la ve caminar mientras pasea por un parque junto a su mascota cuando, a lo lejos, notó la presencia de su expareja, a quien no veía hace un año y medio.

Hasta ahí, el momento parecía ser fruto de la casualidad, pero el animal le agregó un contenido extra al salir desesperado a correrlo.

“Estaba caminando con mi perra y se encuentra con mi ex después de un año y medio sin verlo “, sintetizó la creadora del contenido, quien agregó la reconocida canción “Yo soy tu amigo fiel”, utilizada en el film infantil Toy Story .

De inmediato, la perra se empezó a revolcar sobre el pavimento de la calle para que el joven pudiera acariciarla y así protagonizar un momento que fue destacado en las redes sociales.

Sobre el final del video, para reforzar aún más su vínculo, el hombre alzó a la mascota y la llevó en andas .

Al registrar este momento emotivo, en su cuenta, Camila recibió muchísimas interacciones a tal punto que después de un día de estar publicado llegó a tener 3 millones de visualizaciones .

En cuanto a los comentarios, los followers pidieron su reconciliación en pos de la alegría del can, quien fue la estrella del video.

La imagen de la expareja y el reencuentro con la mascota Sin dar lugar a ninguna especulación sobre el futuro sentimental de ambos, los usuarios dejaron sus opiniones y puntualizaron en la mascota.

" ¿Estamos todos de acuerdo que lo más doloroso de dejar una relación es alejarse de las mascotas, verdad? “; “Ni Judas se atrevió a tanto”; “Qué lindo sentimiento los animales no guardan rencor, por eso son especiales” y “Mi perrita se va con los nenes y el papá todos los findes porque lo extraña y ya pasaron dos años”, fueron las menciones más destacadas en el posteo.

Además, varios usuarios, encantados por observar el cariño que le demostró el animal al joven, pidieron encarecidamente la segunda parte del video para observar el vínculo entre ambos.