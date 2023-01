La historia de Ashley Alyce, que llamó la atención de más de un millón de usuarios de TikTok, parece salida de una comedia romántica. Tiene todos los ingredientes: una broma que terminó haciéndose realidad, un romántico viaje y dos desconocidos que acabaron enamorándose.

Resulta que la mujer hizo un comentario inocente en un video publicado en la cuenta de TikTok de Kellen Hays, residente de Washington. En el clip él aseguraba que necesitaba tomarse unas vacaciones porque había acumulado demasiados días y su empresa lo instaba a tomarlas en ese momento.”En broma le dije que podía venir a Miami conmigo, y me dijo: ‘Oh, ¿cuándo?’”, explica emocionada en un video que publicó en la plataforma de videos cortos.

PUBLICIDAD

Él le envió un mensaje privado en el que le dijo que ya había comprado el tiquete para ir a Miami y que llegaría el mismo día que ella, cuestión que la impresionó de sobremanera, pero decidió seguir adelante: “Se trata de conocer a una persona al azar en Miami que conocí en TikTok. ¡Hagámoslo!”.

Conversaron varias veces antes del viaje, por lo que ella no estaba preocupada porque él no fuera quien decía ser. Además, confesó al diario ‘The New York Post’ que al principio no estaba ansiosa, pero cuando estaba a punto de conocerlo comenzaron los nervios.

Llegado el gran día, 14 de noviembre de 2021, ambos se encontraron en el hotel. La primera impresión fue clave, puesto que Kellen la hizo reía al llegar con una graciosa camiseta en la que se leía la frase: “Vacaciones aleatorias con persona de TikTok, posible primera víctima 48, pero fue divertido” y en la que estaba estampado un pantallazo de un video de Alyce.

“Cuando lo conocí, era exactamente como yo pensaba y en ese momento supe que estaba buscando una relación con él. ¡Era y es sin duda alguna el mejor caballero que he conocido en mi vida!”, aseguró en la entrevista.

Los días que siguieron fueron un idilio, en el que las risas y las conversaciones interesantes no faltaron; pero ella no puede creer que planea casarse en 2024 con ese hombre con quien hace un año se fue de viaje por una broma en TikTok.

La emoción y la ternura predominaron entre las reacciones de los usuarios, como alguien que mencionó que él “era material de esposo solo por la camiseta”.