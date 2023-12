Esto quizás sí es un desahogo. La violencia es un problema que nos preocupa a todos. Tiroteos por droga, matanza por celos y peleas por la herencia. Triste realidad. Lo que presenciamos a diario es un círculo de noticias de muerte e historias de violencia social por las redes sociales. Todos esos eventos negativos -que también nos alarman por radio y televisión- nos mantienen en una burbuja de estrés social colectivo. Sentimos tristeza y desesperanza, especialmente por la violencia de género.

Después del terrible caso de Félix Verdejo, pensamos en lo despiadado que puede ser un hombre contra una mujer. Casos como ése, hacen ver al hombre puertorriqueño como violento e inhumano. Pero lo ocurrido fue un agravio para todos los puertorriqueños, hombres y mujeres. Particularmente, todos los hombres puertorriqueños que tenemos dignidad condenamos dicha atrocidad. Lo rechazamos porque ese nivel extremo de violencia es intolerable para todo ciudadano, no importa el sexo, género o edad. Lamentamos las muertes y el profundo dolor causado.

Los casos de violencia de género crean la falsa idea de que todos los hombres somos violentos. Es parte de la muletilla de que el patriarcado cría y educa machitos que son violentos y eso explica la violencia social que vivimos, incluyendo la violencia contra la mujer. Esto es materia de estudio para las ciencias sociales, las humanidades y para la propia salud pública. Es necesario entender la complejidad de conductas individuales y sociales -incluyendo el machismo- que resultan en violencia. No obstante, preocupa la percepción social que tenemos del hombre puertorriqueño.

Si queremos aspirar a una sociedad puertorriqueña menos violenta, debemos comenzar por cambiar el mensaje confuso que estamos reproduciendo. Según las estadísticas recientes, aumentaron los asesinatos de mujeres por violencia de género. Es decir, hombres que asesinan a sus parejas, exparejas, o excompañeras. Lo vemos en los reportes oficiales y noticieros casi todos los días. Pero cuando miramos esas mismas estadísticas desde otra perspectiva, la interpretación cambia.

Según datos de 2022 de la Encuesta a la Comunidad, en Puerto Rico hay cerca de 450,000 matrimonios y 143 mil parejas heterosexuales que conviven. Son 593 mil hombres cuya pareja es mujer. En septiembre de 2023, se habían registrado 19 casos de feminicidios según estadísticas oficiales. Haciendo matemática, veo que aproximadamente el 0.003% de los hombres con pareja mujer cometen feminicidio. En otras palabras, el 99.99% de los hombres con pareja mujer, no asesinan a su pareja. Eso es una excelente noticia que me alegra.

¿Ocurre otro tipo de violencia entre parejas? Sí. Existen otras formas de violencia de un hombre hacia una mujer y viceversa que no se observan en las estadísticas. ¿Existen hombres violentos? Sí. ¿Son los hombres estadísticamente más violentos que las mujeres? Sí. Los datos estadísticos por sí solos no dicen nada, a menos que busquemos las razones sociales que explican esos resultados. Por eso es importante continuar con la investigación científica de todas las formas de violencia.

No se trata de bajar la guardia, desatender la violencia de género ni minimizar un asunto de tanta relevancia social. Según los propios reportes de violencia de género, casi todos los victimarios fueron hombres celosos e impulsivos con armas de fuego. Se trata de un perfil neuropsicológico muy particular de hombres. No representan ni a los hombres heterosexuales, ni tampoco a los hombres homosexuales puertorriqueños. Estadísticamente, los hombres que matan a sus parejas mujeres no representan en nada a los hombres puertorriqueños.

¿Por qué hablo de esto? Porque lacera nuestro honor y la autoestima de cada hombre puertorriqueño. Nos duele como hombres que haya una tergiversación masiva de un problema de violencia que no deja de preocuparnos a todos por igual. Hay manzanas podridas y es cierto. Son casos específicos con circunstancias particulares que tristemente pueden evitarse. Son una minoría de individuos que nos avergüenzan a todos los hombres.

Somos más los hombres buenos, trabajadores y decentes en Puerto Rico y hace falta decirlo sin miedo públicamente. Conozco padres de familia, hombres divorciados con y sin hijos, hombres solteros con pareja mujer, hombres gay con pareja y hombres jóvenes, todos excelentes ciudadanos puertorriqueños. Yo procuro fijarme en eso todos los días y me gustaría que fuera la norma. Somos más los hombres y caballeros puertorriqueños que valoramos nuestra sociedad y queremos lo mejor para Puerto Rico y para nuestras futuras generaciones. Just saying!