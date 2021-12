El 2021 ha sido un año lleno de situaciones muy difíciles para la clase artística con la cancelación de actividades en los municipios y empresas privadas. Unas porque eventos como fiestas patronales o para fechas especiales han sido para algunos “gastos en exceso” en los municipios, y ahora se complica todo con la situación del COVID-19.

Una compañía bien importante del país tenía en enero tremenda fiesta en Canóvanas, con muchos artistas, y tuvo que cancelar por el repunte.

Si usted es músico y guisaba, por lo menos dos o tres veces al mes con su orquesta, ahora eso no lo hay. ¿Cuántos padres de familia se quedan sin su salario, pues su agrupación musical no toca? Se acabó el PUA, se agotó el desempleo, ¿y ahora qué? Pocos se preocupan por quienes no son reguetoneros. Estos no ganan miles ni llenan el Choliseo y tienen para vivir por lo menos un año, pero apenas usan músicos.

Realmente con el reguetón ser músico es como una profesión en peligro de extinción. De los pocos que usa músicos en vivo y los llevan a su gira y les paga bien, es Farruko.

No es lo mismo, por ejemplo, tocar en El Gran Combo, que tiene sus giras fuera de Puerto Rico, que tocar en una agrupación musical no muy conocida.

Hace como cuatro meses hablé con el productor Rafo Muñiz, quien me contó que la gira que estaban haciendo Marco Antonio Solís y Gilbertito Santa Rosa había sido un éxito en Estados Unidos y que ambos artistas estaban felices por el junte. ¡Ah!, me indicó que estaría negociando un contrato para la presentación de este espectáculo en México, en enero. Incluso, me dijo que era muy probable que estuviera fuera de Puerto Rico, para despedir el año y en las primeras semanas de enero.

Con el incremento de los casos de ómicron, Rafo me llamó y conversamos sobre Gilberto. Comentó que ante la situación mundial y aumento de casos de COVID Gilberto declinó viajar a México y participar en los conciertos junto a Marco Antonio Solís. Entiendo claramente lo que hizo… cuidar su salud primero.

Una pena por los dos artistas, pero creo que Gilberto hizo lo correcto. Así que por lo menos sus seguidores lo podrán ver, con restricciones y mascarillas, en el Hotel Fairmont San Juan, despidiendo el año.

Otros artistas como Melwin Cedeño tenían presentaciones animando varias actividades en Orlando, y también las cancelaron. Víctor Manuelle se presentó el pasado fin de semana en Colombia, pero regresa esta semana.

Quienes están pinchados son algunos artistas que habían invertido en montar coreografías, hacer ensayos y vestuario y sus actividades han sido canceladas. O sea que el ómicron le ha dado fuerte en el bolsillo a algunos.

Lo que no se ha dicho hasta ahora es si el Calibash, que promueve la empresa Mega y que se celebrará en Los Angeles, sigue en pie. Creo que podría ser otra bomba de tiempo, como el concierto de Bad Bunny. Si no hay restricciones y las autoridades no exigen medidas de seguridad, podría pasar lo mismo. Son tres días de reguetón con Ozuna, Becky G, Daddy Yankee, Wisin y Yandel, J Balvin y Nio García, entre otros. ¿Y quién se queda con mascarilla si lo que quieren es cantar y bailar? Ummm.

La familia Alarcón, creadora de estos eventos, está anunciando a Natti Natasha como otras de las artistas a presentarse. Ante la situación legal que enfrenta su compañero Raphy Pina, de confinamiento en su casa, no se ha dicho si ella seguirá con sus presentaciones profesionales. Posiblemente si el productor quiere ir al evento tendrá que pedir permiso a la corte. Ya veremos si eso ocurre y qué dirá el juez. Esperaremos a enero a ver si se presenta.

Regresa “Solina, Solina”

Uno de los grandes éxitos de Antonio Cabán Vale “El Topo” regresó a las ondas radiales en la voz de Ana Beatriz, la salsera llamada “La diferente”, junto al hijo del Topo, Adean Vale. La canción Solina, Solina, un clásico de la música, tiene un arreglo diferente, muy buena orquestación y un sonido “refrescante”, producido por Antonio Almodóvar y Papo Sánchez. Se supone que a principios de enero salga el disco de salsa de Ana Beatriz con once temas.

Me han asegurado que la joven cantante tiene ofertas de trabajo en Perú, donde las salseras guisan muchísimo. Si no cree, pregúntele a India qué país le ayudó a cuadrar su chequera en tiempos de pandemia. Hello, gracias.