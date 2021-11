Si alguien tiene duda de quién ganará los $200,000 de “La Casa de los Famosos” no lo dude: será Alicia Machado.

Aunque Telemundo tiene en la promoción a Pablo Montero en el medio y es el primero que usted ve o se esfuerza para apoyarlo, la realidad es que Alicia se lo ha ganado.

Esto es lo que hemos visto a lo largo del programa; su honestidad, sin pelos en la lengua, y para acabar de completar si querían un chisme grande o lío con la visita de la madre de Pablo Montero a la casa, se equivocaron. Alicia fue toda una lady con la señora y ella le puso la tapa al pomo cuando dijo que quería mucho a Alicia e hizo cuentos de cuando fue novia de Pablo y lo bien que él la trato. Hello, gracias.

Así que si algún libretista de “La Casa de los Famosos” llevó a la mamá de Pablo para bajar la popularidad de la venezolana se equivocó. Es más, la ayudaron.

¿Pero no recuerdan que Donald Trump le hizo un “superbullying” en Nueva York por estar gorda siendo Miss Universe? Ella se creció y salió airosa de todo. Creo que Alicia se ha ganado el primer lugar, pues inclusive contó sus peripecias siendo novia de Pablo Montero. Lo ha toreado todo el tiempo.

Si gana, me alegro por ella y no dudo que Telemundo le ofrezca trabajar en una telenovela. No es la mejor actriz del mundo, pero tampoco es mala. Mientras, esperamos a que se acerque el momento de la verdad, porque creo que el dinero se va para la cuenta de Alicia. ¡Juípiti!

Sorprendidos

Cuando Wapa Tv anunció el programa “Guerreros” en una conferencia de prensa que era superhermética y con mucho misterio, en la que los guerreros entraron tapados de pies a cabeza, medio mundo puso el ojo cuadrado pues dudaron de la popularidad que pudiera tener aquí este tipo de programa.

A pesar de que en otros países el programa era exitoso, en la Isla era cuesta arriba. Desde conseguir gente en forma a que quisieran exponerse a competencias de fuerza y concentración mental. Algunos tenían duda de cuánto durarían sin accidentarse por un mal paso, una fractura o hasta salir del programa por lesiones, como ha sucedido.

Lo que tampoco teníamos claro era cómo se iba a mantener con los mismos guerreros, hasta que luego llegaron otros que cambiaron según la gente los apoyaba. Pues todo eso ha quedado contestado para la audiencia que los sigue cinco veces en semana y creo que hasta ellos mismos se han sorprendido.

Que yo recuerde, en la presentación de “Guerreros” nunca nos dijeron que competirán contra otros países y la presentación fue tan y tan secreta que nunca vimos los rostros de los participantes hasta que el programa arrancó.

Así que con los cambios y las batallas contra Colombia y Perú han conseguido más público que se pone hasta a apostar cuál equipo ganará. Nada, nada, que los animadores Diane Ferrer y José Figueroa comenzaron medios lentos, pero ahora mismo están como peces en el agua y eso es bueno.

Diane se ha soltado mucho y de la timidez que tuvo al principio no queda nada. ¡Y ahora se los llevan a viajar! O sea, niman, les pagan, viajan y se quedan con el premio. ¡Mira qué bien! Entre todos, los mejores que salen son ellos sin ser “guerreros”. Such is life.