España seleccionó un llamado “flamenco vibe”, titulado “Eaea” interpretada por Blanca Paloma, como canción para que los represente en el Festival de Eurovisión a celebrarse en Inglaterra en mayo.

El año pasado, a parte de Chanel -llamada la gran imitación de Jennifer López-, con su “Slomo”, una canción en inglés y español, obtuvo el tercer lugar. España no había obtenido un buen puesto en dicho Festival en los últimos años.

Chanel perdió ante los ucranianos, ganadores sentimentales del 2022. Otros intérpretes españoles han pasado sin pena ni gloria, incluyendo a los triunfitos con Rosa, David Bisbal, Bustamante y Chenoa. De hecho, estos son de los pocos que salieron de Operación Triunfo en el 2000, que todavía están en el mundo del espectáculo en España.

Los realities para seleccionar los mejores cantantes eran la atracción semana tras semana, y se hacían hasta apuestas para ver quién ganaba o perdía, o era eliminado en esa edición.

Para muchos, el ganar era motivo de celebración y pensaban que llegarían al estrellato, pero nada que ver. Si vemos la realidad de los que ganaron American Idol en Estados Unidos, Kelly Clarkson, ha canalizado bien su carrera y es animadora de televisión, después de varios tropiezos. Los demás como que nada que ver.

En Puerto Rico, Janina Irizarry, Anaís, Marlon Fernández, Juan Vélez, Cristina Eustace y Fabián Torres… todos han tenido una carrera más o menos, después de ganar Objetivo fama, pero no lo que se espera de un ganador.

En el caso de Janina, se desarrolló en otras áreas artísticas. Lo que sucede es que el ganar un reality no es garantía de nada. Al contrario, te exigen más y a largo plazo, cuando pasa el boom de ese momento, la gente ni se acuerda.

Ahora como los éxitos salen de las redes, pues es más sencillo pegar sin disquera; muchos lo que quieren cantar y pocos los que realmente cantan.

Pero el ganar trae sus pro y sus contras. Hemos visto en las pasadas semanas la situación de Anaís, quien sí canta, pero los problemas de drogas reconocidos por ella -y los líos con su marido- no han permitido que ni siquiera en República Dominicana la apoyen.

Fabián Torres tuvo que unirse a Galdy para hacer una orquesta y, por lo menos, guisan.

En el caso de Cristina Eustace, aparte de estar en cuánto reality hay, no ha pegado ninguna canción y estuvo animando un programa en Monterrey. Los líos con su ex Esteban Loaiza, quien fue marido de Jenni Rivera, sonaron más que ella cantando.

Así que veremos si España llega en un buen lugar en el Festival que tendrá 35 competidores y se celebrará en Liverpool en mayo 2023.

Guardaditos

Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuelle y Ednita Nazario, entre otros, se presentarán este año en el Coliseo de Puerto Rico. Por ello han estado fuera del ojo público en la Isla. Sus manejadores no aceptan contratos en el área metro para conseguir el interés del público por verlos.

Pero parece que esta fórmula no fue la usada con Wilfrido Vargas. Si lo presentan gratis en un lugar, quién paga $100 por verlo. Hello.

Este mes está lleno de espectáculos, incluyendo a Joseph Fonseca en el Ponce Hilton, Susa y Epifanio, Chucho Avellanet, Wilkins, Natalia Jiménez y hasta el comeback de Divino. O sea, para casi todos los gustos, pero me imagino que estos no estarán en patronales o lugares en el área metro, pues lo que ganas por un lado, lo pierdes por otro si la gente no va a tu concierto. Hello, gracias.