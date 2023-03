El pasado miércoles estuve en el Tribunal de San Juan, donde Mayra Nevárez Torres asistió a una vista por la acusación de homicidio y daños corporales por la muerte de Justin, el hermano de Arcángel.

Cuando llegué al Tribunal, la acusada no había llegado. Pero llegó Carmen Santos, la madre de Justin y la novia del joven fallecido. Allí llegó Mayra riendo y conversando mientras estas dos mujeres lloraban, en el Día Internacional de la Mujer, por la muerte de su hijo y novio, respectivamente.

Al llegar al piso 11 veíamos como Mayra, supertranquila y riendo, entraba a la sala. Hello. Le debe dar vergüenza lo que ella sabe que hizo. Nada de arrepentimiento.

¡Ah! Por supuesto que recordé el caso de Jensen Medina, que nunca mostró ni un ápice de arrepentimiento por la muerte de Arellys Mercado.

¿Cuánto cuesta una vida? ¿Un celular? Hello.

A Carmen la esperaba la madre de Laura Pérez Hernández, joven símbolo de la Comisión para Seguridad en el Tránsito, y ambas madres se abrazaron en su dolor.

La tristeza y emoción de ambas fue increíble y su dolor fue compartido.

Carmen me dijo que aunque estuviera años visitando el Tribunal seguirá buscando justicia para su hijo. Por lo que vemos, este caso no se verá este año. Mientras, el calvario de Carmen seguirá por lo menos un año más por la justicia leeeenta de este país. En la sala, entre fiscales y abogados, trataban de convencer de que Mayra no estaba ebria, mucho menos que ella había firmado un documento al tomarle la prueba de alcohol. Las cosas que se decían eran increíbles.

Hello, dígame usted seriamente si su firma es igual todo el tiempo. Por ese tecnicismo estuvimos en el tribunal horas y habrá que volver en abril.

Las vueltas o mareos que están dándole a este caso está peor que el de la chica del anuncio de la Comisión para Seguridad en el Transito, Laura Pérez Hernández, quien perdió una pierna y tiene múltiples traumas. Su mamá, Lissette, quien estaba apoyando a Carmen, lleva tres años esperando por justicia. El juez que ve su caso, William Salgado, envió a su casa a la persona que estaba ebria y atropelló a los policías Jesús Valentín y Adams Torres. Uno de ellos no pudo volver a trabajar. Me pregunto si el juez Salgado, de Mayagüez, puede dormir tranquilo.

Laura Pérez Hernández fue atropellada por dos conductores ebrios en menos de una hora… un caso en un millón. El acusado aceptó su culpa, ¿para irse a su casa con grillete? ¡No puedo, no puedo!