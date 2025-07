El torbellino llegó al “reality show” que busca seleccionar a la chica que representará a la comunidad latina en Miss Universe, a celebrarse en Tailandia. Su nombre es Osmel Souza, el Zar de la Belleza.

Cuando Telemundo vio que le hacía falta “sangre” para darle sabor a “Miss Universe latina, el reality” buscaron a Osmel, el mismo que en anteriores ocasiones habló mal de Alicia Machado y de Zuleyka Rivera, y hasta de la anfitriona Jacqueline Bracamontes. Pero él es así y menos mal que ahora no tiene un papel para romper y decir que “no entran a la casa”, como cuando lo hizo con Univision en “Nuestra belleza latina”.

PUBLICIDAD

Hello, Osmel no tiene pelos en la lengua y cuando es para montar a las chicas en su tren de las 5:00, ni se diga. Se nota desde el arranque con la boricua Genesis que sus vibras como que no se adaptan. En el reto de maquillar a otra chica, el comentario de Osmel para Genesis fue un poco más y no le ha puesto ni base. No me pareció, pero él estaba en el estudio y yo no.

Pero no creo que las venezolanas hayan llevado la mejor parte. No, no, no. Las chicas también recibieron su aguacero y las empaparon a todas. Así es él. A Osmel no le gustan las recicladas y creo Génesis cayó en esa categoría.

Pero ella, contra viento y marea, dijo que quería participar, aunque en la prueba que tenía que ser reportera se perdió buscando el lugar en el mapa. De hecho, Fabián Ríos se lo señaló cuando la evaluó.

Y ahora que hablo de Fabián, él es como el más cuerdo y atinado de los jurados en sus comentarios. Sabe qué decir, qué recomendar y utiliza su propia experiencia para explicar lo que quiere que entiendan. Me parece que ha sido un acierto. Además que llena la pupila de cualquiera. Hello, gracias.

Lo que no acabo de entender es por qué ponen a las chicas a brincar en un “brinca brinca” para tomarles fotos. Claro que rellena el programa, pero en mi vida he visto a nadie en un concurso de belleza brincando. Eso no es relevante para ganar. O sea, los justifico diciendo que es para rellenar el programa. Juípiti.

PUBLICIDAD

Y Aracelis es muy bonita para que le pongan una peluca de Cleopatra. Hello, quizás dé una reina azteca… pero Cleopatra, no way.

Se acabó el chisme

Después de que le robaran los votos a Melody en el Festival de Eurovisión, que nadie entiende a dónde fueron a parar y los números de la votacion nunca cuadraron, el lío sigue. La organización ha tenido que decir que cambiará el sistema de votación y certificar que quien vota está autorizado. O sea, reconocieron que hubo algo fuera de su control y para el próximo año será diferente y hay cinco países que han dejado querellas por escrito.

Pero Melody les ha dado una lección de entereza y clase a la gente de Televisión Española. Luego de escoger “El Hormiguero” de Antena 3 para presentarse rompiendo las reglas, se quedó con el “rating” del mes completo del show al interpretar “Esa diva”. Ni Karol G la superó.

Melody participa en una carroza representando a RTVE y diciendo aquí todo acabó, yo sigo siendo la diva y el pueblo el que compra las entradas para mis shows y mi música son los que me han premiado.

Nada, nada, que se acabó el chisme. Melody demostró nuevamente su clase y, por supuesto, por eso ha sido una diva desde niña. Muchos de los otros llegaron después de que ella había conquistado América y España, y olé.

Por cierto, Gilbertito Santa Rosa comenzó este fin de semana su gira de verano por España, que lo llevará a las mejores plazas por los próximos 30 días. Éxito.

Ah y si no pudo ver “La sombra de la Tierra” en atresplayer, pues concluyó anoche. Ahora los cuatro capítulos estarán en cabl,e en atreseries.