Karla Marie se ha empeñado en revivir no tan solo la música de la compositora Myrta Silva, sino llevar nuevamente al Club Tropicoro del Hotel San Juan a sus años de gloria, cuando se presentaban Liza Minnelli, Cher, Elton Jones y muchas estrellas de Las Vegas,

“Estoy tan emocionada, seguramente no han visto un show como este en los pasados 40 años”, dice la creadora del espectáculo Siempre Contigo Myrta Silva que subirá a este escenario el 4 de febrero.

“El Tropicoro es un icono, un lugar ideal para grandes shows. Hay que tener visión para regresarlo a lo que era, la primera sala de fiestas del país. Gil René está escribiendo el libreto, tenemos una big band de 21 músicos, dirigida por Manolo Navarro, con música maravillosa. Los vestuarios a la usanza de los grandes espectáculos, que le quitaban el hipo a la gente, los está creando Carlos Alberto. Tengo ocho cambios de ropa… Terminaré muerta”, dice riendo la cantante.

Pero también habrá baile y la conocida coreógrafa Juliana Ortiz está trabajando fuerte para que la presentación quede impecable y tendrá elementos novedosos a tono con la era de videos y pantallas.

“Cantaré Qué sabes tú pues en mi álbum no la grabé y mucha gente la pidió. Habrá medleys sorpresas de divas de acá y de fuera de Puerto Rico. Siento en mi ser que necesitamos hacer un show como Puerto Rico Canta y Baila donde los locales y turistas tengan un buen espectáculo, sin envidiarle nada a Las Vegas. Mi generación no conoce las canciones de Myrta Silva, pero hay gente de mi generación trabajando en el evento y están fascinados con la misma... Siento que esta ocasión el Club Tropicoro volverá a lucir sus mejores galas, es una gran oportunidad para unir generaciones y demostrar que el talento de un grupo de visionarios puede conseguir grandes cosas”.

Éxito a Karla Marie, que hasta ahora lo que se ha propuesto lo ha logrado.

La casa de Madison

Desde que vi a Madison Anderson en La casa de los famosos tuve mis reparos, conozco bastante bien a la Miss Universe Puerto Rico y sé que no le gustan ni los chismes, ni los líos y trata de ser lo más “polite” posible.

Cuando por poco gana Miss Universe la adoraron. Ahora, en La casa de los famosos se necesita una Niurka Marcos o quizás su compañera Liliana Rodríguez para darle sabor al programa.

Madison es muy lady para este reality y no la veremos en encontronazos estériles, solo por complacer la producción. Ella se cuida mucho y por estar dos o tres semanas en un reality, no va a tirar por la borda todo lo que ha ganado y la imagen que tiene. Ya veremos, pero yo ella sigo pasando, sin pena ni gloria, hasta ver qué dicen los de producción y el público. Umm, creo que sale pronto por su voluntad o porque la gente no vote por ella. Ya veremos.