Los políticos puertorriqueños han logrado minar su credibilidad ante el pueblo. Las ejecutorias de corrupción, cometidas hace varias décadas, se encargaron de esa penosa realidad.

El desánimo, la falta de fe, así como el déficit de honradez de esa casta son características que describen la apatía actual del ciudadano. Simplemente no les creen ni un Ave María a la hora de rezar.

Un retrato de esa realidad salió a flote tras el juicio de Ángel Pérez, exalcalde de Guaynabo. Un analista que acudió cada día al juicio se percató que, al menos, dos de los jurados prestaban menos atención al desarrollo del caso.

Contaba con sorpresa que uno se la pasó dormitando y el otro ponía su cabeza sobre el puño de su mano, como diciendo, “¿cuándo acabará esto?”. El resultado final fue un veredicto unánime. O sea, esos jurados ya tenían su juicio realizado y su veredicto emitido. Poco valió el esfuerzo de la defensa en demostrar en sala lo contrario.

Esa, querido amigo, es la realidad. El déficit moral exhibido por la casta política ha logrado normalizar la opinión de que todos los políticos son susceptibles a la corrupción.

Por eso sorprende la forma en que el PPD está atendiendo el caso de Ponce. Lo filtrado públicamente haría pensar que esa colectividad actuaría de manera más diligente.

Lo que se le atribuye al alcalde no son “chismes de comadres”. Son datos que apuntan a que una buena cantidad de empleados han conversado sobre su participación en un esquema, en el cual han estado pagando un préstamo del alcalde. La deuda tiene su origen en la campaña, así como en otros menesteres personales.

Lo interesante es que el primer ejecutivo municipal pudo haber utilizado otros mecanismos legales par satisfacer esas deudas, en lugar de repartir ese pago entre empleados. Se habla hasta de grabaciones.

El asunto no es una mera especulación. Un análisis del Departamento de Justicia ya pidió al Panel del Fiscal Especial Independiente que intervenga.

A solos meses de que se abran las candidaturas y de iniciar una campaña electoral, donde la corrupción será tema central, el PPD muestra su mano más débil. Bastante salpicados están con esa mancha.

El esquema Santamaría ya tiene retrata’os a cinco novoprogresistas y a cinco populares. Todos acusados y convictos. Es el Billboard para que los opositores le adjudiquen a los rojos y azules, que son siameses en ese tema.

Pero en Ponce, el PPD se mordió la lengua. El presidente tomó una acción inicial. Nombró un delegado presidencial que fue humillado en el sur. Luego de eso, no tan solo se quedó callado, sino que soporta el vejamen que se le realizó a Carlos Vizcarrondo. El exjuez y expresidente de la Cámara fue a Ponce a recibir un calentón que no le tocaba. ¡Hasta puños en el carro le dieron!

Los pocos líderes populares que han hablado, sacan a pasear la frase manoseada de “¡tenemos que darle su derecho a la presunción de inocencia!”. Eso es válido en el tribunal, en la calle es otra cosa.

Ese ciudadano común ya adjudicó. Una cosa es la percepción y otra la realidad. Hey, no la “cojan” contra la gente. Es el resultado de lo que sembraron los políticos con sus malas mañas.

Los partidos van a tener que elevar la vara bien alto. No basta con discursos. No basta con dar espacio. No basta esperar la acusación formal. No basta que reaccionen cuando ven al alcalde, senador o representante con las “cocolías” puestas.

A esa hora ya se les fue el tren. Aquí van a tener que ser “más papistas que el papa” si quieren sobrevivir y mantener cierta vigencia para lograr el acceso al poder. Duro decirlo y más duro aceptarlo, pero fue lo que cosecharon de su siembra.

¡Buena suerte con los votantes!