Existe un viejo adagio que reza: “si no aguantas el calor de la cocina; sal de ella”. Esa expresión se usa mucho en el ambiente de la política, así como en asuntos de Gobierno. Cuando te adentras a ese campo es muy probable que experimentes ese calentón.

Para ello se requiere tener una piel gruesa. Un cuero duro para tolerar todo lo que implica entrar en esas ligas. La política es dura, cruel, y las amistades no abundan.

En el Gobierno ocurre lo mismo, pero con un ingrediente adicional. Tiene que someterse al escrutinio público. Tiene que contestar preguntas. Eso requiere destreza, paciencia y habilidad.

Muñoz Marín, el primer gobernador en ser electo en el país, una vez comentó: “Difícil no es la pregunta. Difícil resulta la respuesta”.

Hablar con la verdad es de sensatos. Pero en política y gobierno decir la verdad no siempre lo dejará en la mejor posición. A eso muchos le temen por una razón sencilla. El que las cosas no resulten como fue programado, mina el camino de la próxima elección. A esto, siempre le teme el político de turno y le pasa presión a sus subalternos.

Es aquí donde entramos al mundo de las excusas o a los malabares para dar una respuesta que no resulte tan adversa para mi postura.

Recientemente, la secretaria de Recursos Naturales, Anaís Rodríguez, concedió una entrevista radial a este servidor y las respuestas ofrecidas no contenían ningún dato contundente a lo que se le preguntaba. El asunto escaló a tal extremo que la interrumpí y le di un aplauso, al tiempo que le decía que “nunca había escuchado respuestas tan generales y sin certeza”.

La funcionaria se molestó. Sin embargo, entiendo que me debo a mis oyentes y estos no deben ser sometidos a un mero “bla bla bla”. Ellos confían en la labor de este reportero que los acompaña en las mañanas y saben que hago preguntas incómodas.

El relato lo traigo a la tinta por una razón. No me preocupa que la secretaria se haya molestado. De mi parte, no se trata de nada personal. Es puro trabajo con una funcionaria que está en una posición, en un momento histórico y que eventualmente dará paso a otro. Es una historia que he visto en mis 33 años de periodismo.

Lo que me preocupa es lo que ocurrió después. Al parecer, hubo un acuerdo de compartir la primicia sobre el cierre del Zoológico de Mayagüez, lo que se había acordado antes de su molestia. A esos asuntos estoy ajeno, pues son acuerdos con el productor que, en este caso, es el propio director de noticias.

Llegó el día y la entrevista no se dio. El oficial de prensa le verbalizó a mi supervisor que la secretaria no hablaría conmigo y, en su lugar, le daría esa primicia al amigo Rubén Sánchez, de WKAQ, pues yo “había maltratado a la funcionaria al aire”.

Es prerrogativa del funcionario o de su equipo de comunicaciones a quién le concede entrevistas. Pero esto raya en otra cosa. Ese Faro de Alejandría tuvo “los bodrogos” de verbalizar a mi jefe en NotiUno una razón. Un castigo para penalizar a un medio y premiar a otro.

Esto es manipulación de medios. Es querer controlar los mensajes de los medios y, peor aún, chantajear con la intención de controlar lo que se pueda preguntar.

Esto ocurre a sólo días de que fuera noticia cómo el Gobierno trataba de manipular mensajes y usaba a Sixto George para controlar a fuerza de billetes el contenido editorial de un medio. De cómo se quería llevar mensajes “positivos” comprando a esos que llaman “influencers”.

Quedó feíto el oficial de prensa. Ante mí perdió cualquier respeto profesional. Mi pluma, mi imagen y mi lengua no se controla, ni se presta para agendas ni se compra. Nunca he permitido en 33 años que nadie me diga qué voy a preguntar y qué no.

Soy bastante respetuoso. Eso sí, incisivo. No entro en personalismos, pero tampoco soy un “verdejo” que se deja meter gato por liebre. La verdad, la transparencia y la honestidad de respuestas es mi norte. Así que, secretaría, si no le gusta el calor, ¿qué hace en la cocina?