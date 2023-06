“El miedo amenaza”

-Eduardo Galeano-

¿Cuántas veces el miedo nos ha paralizado? ¿Cuántas veces el miedo no nos ha permitido ser? ¿Cuántas veces el miedo ha sido el causante de un ataque de ansiedad?

Entiendo que casi todos, por no decir todos, hemos pasado por momentos en donde el miedo nos domina. ¿Y qué es el miedo? Para la Real Academia de la Lengua Española el miedo es:

1. m. Angustia por un riesgo o daño real o imaginario.

2. m. Recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda

El miedo es aquello que te atrasa. Aquello que muchas veces es más fuerte que tú y no te permite dar un paso pa’ lante. Me pregunto ¿qué estamos haciendo para acabar con ese miedo? Me confieso miedosa. Aunque debo decir que, a través de los años, he ido trabajando con eso, porque me he dado cuenta que el miedo no nos lleva a nada.

Así que desde hace algún tiempo ya no siento miedo, y ahora lo que siento es incertidumbre. Transformé esa sensación en algo rico, en algo que me mantiene alerta y a la expectativa y no me permite paralizarme. Por supuesto todavía hay muchas cosas con las que tengo que bregar relacionadas con el miedo. Y como dice Luis Rafael Sánchez en “La pasión según Antígona Pérez”: “el miedo no sirve para vivir”.

Ahora que estoy a punto de decirle adiós a la vida de soltera y convertirme en una mujer casada, la incertidumbre me domina, pero no me detiene. Al contrario, me permite ser. Y si hay algo que he aprendido desde que mi papá murió es que hay que vivir cada día como si fuera el último, disfrutando el aquí y el ahora, ya que un día no es igual a otro y toda experiencia es distinta, única e irrepetible.

Muchas veces nos empeñamos en planificarlo todo y olvidamos lo hermoso que es que nos sorprendan. Admito que con el pasar de los años he aprendido a vivir de esta manera.

Y pienso en cuando era niña y llegaba el verano. Época en donde las preocupaciones no existían, que lo único importante era pasarlo bien. Eso de ir a un campamento no era lo mío. Mis padres, como trabajaban, me dejaban temprano en la mañana en casa de mis abuelos y allí pasaba los mejores veranos de mi vida.

En una taza que antes había estado llena de mantequilla, Tata, mi abuela, me servía café con leche, acompañado de un pedazo de pan con mantequilla. Y el día transcurría entre cuentos, programas de la televisión local y alguno que otro juego con los vecinos. Eran otros tiempos. Atrás ha quedado todo aquello que muchos vivimos.

Con esta confesión, me gustaría que te cuestiones cuáles son tus miedos y qué estás haciendo para combatirlos. El miedo no puede ser algo que te atrase, sino algo que te impulse. Tiene que tener la función de un trampolín que te permita hacer. Un algo que te mueva y te permita superarte.

Me parece que el miedo nos atrasa y por eso repetimos los mismos errores casi siempre. Si pensáramos concienzudamente los erradicaríamos. Te invito a que hagas una lista de todo aquello que te detiene y no te permite moverte más allá. Te aseguro que te vas a sentir mejor.

Andemos por la vida combatiendo los miedos y siendo cada día más fuertes.