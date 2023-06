Son muchas las mujeres que sueñan con el día de su boda. A tan solo días de haberme despedido de la soltería, todavía me parece que estoy viviendo un sueño. Fueron muchas las personas que me advirtieron que tenía que disfrutarme ese día, pues se iba volando. Y, ¿saben qué ?, así lo hice.

Desde que abrí los ojos al amanecer no paré de estar atenta a todos los detalles de ese día. Quienes me conocen saben lo apasionada e intensa que soy y, para la sorpresa de todos, mi calma era enorme.

Ahora en frío puedo decirles que los nervios me arropaban de la cabeza a los pies, pero estar acompañada de mi familia, amigos queridos y, sobre todo, de mi amado esposo, me confortaba.

También me habían dicho que la semana de la boda pasaba de todo, pero lo que no me dijeron fue que un aviso de tormenta en el mes de junio me pondría a correr.

Desde que separamos la fecha en el Museo de Arte de Puerto Rico como el lugar para sellar nuestra unión, el plan original era que la ceremonia fuera en el jardín, pero como el plan de Dios siempre es perfecto, todo cambió. Y cambió para bien, ya que tuvimos la bendición de que nuestra ceremonia fuera en el Teatro Raúl Juliá, acompañados de la obra “Mundillo Nuestro” del Maestro Antonio Martorell. ¿Qué mas le podía pedir a la vida?

Definitivamente, todo pasa por algo. Por más trillado que suene, es la verdad. Mi boda fue mucho más de lo que siempre soñé. Fue una noche extraordinaria, acompañada de todos los que celebran nuestra historia de amor. También hemos sido muy bien acompañados por todos ustedes a través de las redes sociales, ya que han sido parte de una celebración de amor. No quiero parecer clichosa, pero el amor existe, sana y transforma. Así lo he sentido desde que comparto mi vida con José.

Estoy empezando a acostumbrarme a que me llamen “señora” y a presentar a José como mi esposo. ¡Que dos palabras de tanto peso! Y que responsabilidad tan grande siento.

Les cuento que durante mucho tiempo me he resistido al término “señora”, pero ahora ni modo, tendré que acostumbrarme. Es broma.

La consigna que le dimos a los invitados fue que lo dieran todo, hasta las rodillas. Así lo hicieron. Mi familia de RYSA bailó hasta los anuncios. Y es que no era para menos, porque justo ese mismo día nuestro programa cumplía nueve años de estar al aire llevándole alegría a nuestra gente, porque Puerto Rico necesita reír.

Otra que dio hasta las rodillas, literalmente, fue Filippetti, quien como toda una contorsionista hizo todas las maromas posibles para llevarse el ramo. ¿Será la próxima? Ja ja ja.

Fue hermoso ver cómo todos se pusieron sus mejores galas para acompañarnos en nuestra noche especial.

Entre lágrimas, risas, música, arte y buena compañía, José y yo nos juramos amor eterno. No quiero que pase ni un día más sin agradecer todo el amor, respeto y buena fe que hemos recibido por parte de todo el país. ¡Gracias! Ahora corresponde hacer la transición de la soltería a la vida de casada, con la misma ilusión que le di el sí a José el día que me comprometió.

Prometemos como matrimonio honrar todas aquellas historias de amor que nos han inspirado. Sobre todo, la de mis abuelos quienes el 25 de junio cumplieron 63 años de casados.

Infinitas gracias a todos los cómplices, son demasiados. Y ahora pa’ la luna de miel. Y como dice Sabina: “Que todas las noches sean noches de bodas. Que todas las lunas sean lunas de miel”.