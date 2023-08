Insisto, la revolución es rosa y de eso no me queda duda después de haber visto la película de Barbie.

Pero, la noche que vi “Barbie” no fue una noche cualquiera, sino en la que salió el veredicto de Félix Verdejo.

Yo, al igual que muchos en el país, esperábamos por ese veredicto y se hizo justicia. Hago la alusión a que la revolución es rosa, no porque ese sea el color que identifique a Barbie, sino que el rosa podría ser un color que represente la paz. Y es que atrás quedaron las falsas concepciones de que el rosa es de las nenas y el azul es de los nenes, pues eso ya es cosa del siglo pasado.

Digo que la paz es rosa, ya que eso lo evidencia la película de Barbie. Y es que en ella se nos presenta cómo hombres y mujeres pueden ponerse de acuerdo dejando a un lado el género. Pero eso no viene al caso ahora.

Corresponde destacar que, a pesar de todo el tiempo que se tomó el jurado para deliberar un veredicto, al menos fue uno justo. La muerte de Keishla no quedó impune y eso es hacer justicia.

Es impresionante ver la ola de criminalidad que arropa a nuestro país. Llama mi atención el caso que nos ha consternado a muchos, el de las dos jovencitas y los tres varones que fueron vilmente asesinados. ¿Qué está pasando en nuestra isla?

El escritor uruguayo Eduardo Galeano, en uno de sus cuentos, afirma que “es el tiempo del miedo”. Con mucho pesar me atrevo a decir que en nuestro país estamos viviendo esos tiempos.

Posiblemente, ya haya dicho esto, pero lamentablemente la violencia es la orden del día. La hemos normalizado al punto de que ya es parte de nuestra cotidianidad. La poca o ninguna tolerancia, las recurrentes faltas de respeto, los asesinatos a plena luz del día y los insultos a granel cohabitan con nosotros. Entonces, en definitiva, es el tiempo del miedo.

Salimos a la calle con miedo de que nos maten, nos asalten, nos insulten o desaparezcamos.

En los pasados días se hicieron viral dos videos: uno en donde una pareja de adultos mayores es atacada por pedir paz frente a su hogar y el otro, una disputa por un estacionamiento. ¿A dónde vamos a llegar? Se me ocurre una interrogante, ¿nuestro país siempre ha sido así de violento? Me gustaría pensar que no.

Imagino que habrá muchos que atribuyan la violencia a lo que consumen los jóvenes en las redes sociales y podría ser. Pero, debemos buscar alternativas para erradicarla. Y como he dicho una y otra vez, es a través de la educación que podemos crear conciencia de cómo eliminar la violencia en nuestra patria.

Buscando posibles alternativas para encontrar la paz, que es lo contrario a la violencia, investigué lo que promueve la ONU:

-Aumentar las relaciones sanas, estables y estimulantes entre los niños y sus padres o cuidadores.

-Desarrollar habilidades para la vida en los niños y los adolescentes.

-Reducir la disponibilidad y el consumo nocivo de alcohol.

-Restringir el acceso a las armas de fuego, las armas blancas y los plaguicidas.

-Fomentar la igualdad en materia de género para prevenir la violencia contra las mujeres.

-Cambiar las normas sociales y culturales que propician la violencia.

-Establecer programas de identificación, atención y apoyo a las víctimas. Me parece que estos consejos nos podrían ayudar a transformar el país en el que vivimos.

Que no mueran más personas de manera injusta. Necesitamos vivir en un país donde se nos garantice que el salir a la calle no sea un acto suicida.