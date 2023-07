Hay muchas veces que somos demasiado duros con nosotros mismos. Pero al salir de nuestra Isla podemos constatar que nuestra gente, con sus virtudes y defectos, es muy educada.

En ocasiones, es importante salir de nuestro entorno para valorar lo que tenemos. Es de popular conocimiento que los boricuas no somos puntuales, pero me gustaría compartir que en el viaje que he estado haciendo constaté todo lo contrario. Por ejemplo, hubo un día que nuestra guía turística (muy mala, por cierto), nos citó a las 7:30 a.m. y llegó a las 8:04 a.m., 34 minutos de retraso, y ni siquiera tuvo la decencia de explicar el por qué del mismo.

PUBLICIDAD

También, solemos criticar los valores de nuestra gente, pero familia de Primera Hora, nuestros valores son enormes en comparación a lo que escucharon mis oídos y vieron mis ojos en tierra Toscana.

En este viaje me di cuenta de cuán poco educada es la gente. Por ejemplo, si usted va en una guagua llena a capacidad, en donde se supone que haya un asiento asignado para cada pasajero, cómo es posible que un joven ocupe un asiento con paquetes. Y ni siquiera tiene la decencia de levantarlos y ofrecer el asiento a una persona. Pero, como los boricuas somos como somos, otro boricua que andaba en la guagua -ni corto, ni perezoso- le movió los paquetes y liberó el asiento, pero con el chamaco no era la cosa. Siguió con sus audífonos puestos como si nada.

Eran muy pocos los que pedían permiso para pasar, o contestaban los buenos días o, simplemente, esperaban pacientemente su turno. Nos pasó que por más que madrugáramos, no hubo manera de sentarnos en los asientos del frente de la guagua, porque siempre el mismo corillo nos madrugaba la jugada. Menos mal que hicimos amistad con otros boricuas y una encantadora cubana que, sin planificarlo, nos pusimos en sintonía y el primero que subiera a la guagua reservaba asientos para todos.

Viajar nos permite ver otras realidades, aprender sobre lo que aún no conocemos y valorar quiénes somos y de dónde venimos. Esta experiencia en Italia junto a mi esposo ha sido de reflexión, aprendizaje y crecimiento. Hemos gozado muchísimo, pero de igual manera hemos valorado todo lo que tenemos en nuestro país y nos ha permitido ver en lo que no nos queremos convertir.

PUBLICIDAD

También hemos sido testigos de todos aquellos que tienen que abandonar su tierra en busca de una mejor vida. Coincidimos con dos meseros cubanos, en distintos lugares, y la alegría con la que trabajaban era contagiosa. Ambos nos contaron cómo llegaron a Florencia y a San Giulio, pero no con tristeza sino más bien con la emoción de cuando se logra mucho. Entonces, esos meseros sin saberlo, y posiblemente sin proponérselo, nos hicieron sentir como en casa.

De esta experiencia una de las lecciones que me llevo es valorar aún más a todos aquellos que dedican su vida al servicio, a aquellos que dejan su patria en busca de mejores oportunidades sobre todo deseando superarse. Confío que se sientan como en casa en suelo borincano. Mi cariño y respeto a todos los que trabajan en la industria del turismo, porque ponen el nombre de nuestra patria en alto y nos representan dignamente, así como lo han hecho nuestros atletas en los Centroamericanos, pero eso es ya otra columna para cuando esté en casa.