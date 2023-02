Me sorprendí. Pensé que no sería tan fácil y me preparé con varios escenarios para poder reaccionar efectivamente. Personalmente, y a pesar de que es una práctica que hago hace años, a veces es difícil permanecer quieta y enfocada en mi respiración.

Pero este grupo de treinta y cinco confinados se merecían intentarlo. El taller fue virtual, por asuntos de logística, y pasado el mediodía cuando el calorcito va haciendo su entrada. En el salón no hay aire y están sentados uno al lado del otro en los bancos de la capellanía. La experiencia empezó a sentirse cada vez más grata mientras expresaban sus dudas y temores, algunos que superaban todos los mitos juntos sobre la práctica de la meditación. Entonces llegó el momento. Se acomodaron en postura, escucharon atentamente las instrucciones y lo más sorprendente fue el absoluto silencio que surgió. Estábamos todos en completo silencio, cada uno enfocado en su propia respiración. Así estuvimos por un poco más de diez minutos. Al abrir los ojos, fue un regalo ver que querían permanecer así, en el disfrute nuevo que habían experimentado. “Me siento en calma.” “Nunca había visto con tanta claridad en mis ojos.” “Siento verdadera paz.” Fueron solo algunos de los comentarios. Quedaron felices con na nueva práctica que voluntariamente decidieron adoptar para su día a día. Y si así lo hacen, los resultados los vivirán, no solo ellos sino todos a su alrededor en la comunidad correccional y sus familias.

No es magia, pero parece. Meditar es de las herramientas más acertadas para el manejo de la ansiedad, falta de concentración, de claridad mental e insomnio.

Entre los obstáculos que buscamos para no practicarla está la idea de que hay que tomar clases, hay que sacar tiempo que supuestamente no tenemos o que se trata de una práctica esotérica que asusta. Todas son falsas premisas que lo que logran es apoyar a nuestro ego. Es una técnica para la que no hay que invertir un centavo ni requiere de complicadas reglas. Cuando se separan solamente diez minutos al día para ejercer la práctica de la meditación podremos ver generosos avances en nuestra vida.

Comienza a respirar inhalando al levantar el abdomen llenándolo de aire y exhalando vaciando el abdomen mientras se lleva hacia atrás hacia la espalda. El pecho debe quedarse quieto y las respiraciones son por la nariz. Verás cómo la mente te envía comando para que te levantes o te distraigas, no pelees con ella, está ahí para eso. Simplemente continúa respirando y enfócate en tu respirar mientras vas oxigenando todo tu cuerpo y tu mente. No me lo creas, haz como ellos. ¡Inténtalo!

Beneficios:

1. Ayuda a fortalecer el sistema inmunológico.

2. Disminuye la tensión arterial y física.

3. Disminuye el insomnio.

3. Brinda mayor claridad de pensamiento para responder adecuadamente a los asuntos.

4. En el caso de la depresión funciona para prevenir crisis.

5. Estimula el cambio de las situaciones negativas a positivas.

6. Acerca al optimismo.

7. Provee calma y paz.