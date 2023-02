Parece normal vivir con abundante ruido, por eso a veces tenemos la necesidad de llenar inmediatamente el vacío que deja la separación de una pareja, la partida de los hijos, apagar la música, un televisor de fondo, cualquier sonido que rompa con la supuesta monotonía y que ayude a sentirnos en compañía. Para muchos, el silencio es incómodo, nos recuerda la soledad, y por eso a veces asusta. Sin embargo, aprender a disfrutar de largos ratos, de y en silencio, es altamente recomendado porque su buen efecto llega a las áreas importantes de la persona; la emocional, mental y física. Nada consigue calmar más al cuerpo y a la mente que 10 minutos de silencio y respiración. De hecho, se ha demostrado científicamente que ni el sonido más relajante del mundo puede mejorar los beneficios que nos ofrece el completo silencio.

Tengamos en cuenta que el ruido no se trata únicamente de aparatos electrónicos, música o cortadoras de grama, también encontramos ruido en nuestra mente, en las conversaciones y opiniones, y esto puede llegar a confundirnos. Por ejemplo, al escuchar opiniones si no estamos centrados en quiénes somos, podemos enfrascarnos en una incómoda contradicción. Es recomendable revisar la aportación de la información que escogemos consumir en redes sociales, internet, y medios de comunicación con relación al efecto que tiene en nosotros.

Es recomendado retomar el silencio como alternativa para nuestro bienestar mental, físico y social. Hacer la pausa, evita también que reaccionemos y sin desearlo crear más caos del que es inevitable. De igual modo, el silencio es excelente para reflexionar, reconocer nuestras limitaciones o rectificar, que, a su vez, es característica de personas valientes.

Acudir al silencio en un lugar tranquilo en el hogar o la naturaleza puede ser una experiencia incómoda si se trata de una nueva práctica por no estar en la acostumbrada y ruidosa realidad de siempre. Sin distracciones, nos podemos ver bombardeados de pensamientos y emociones difíciles de reconocer, aceptar o comprender. Luego de pasar por la etapa de observación y aceptación al gestionar esas emociones hasta sanarlas, o comprenderlas objetivamente, con el tiempo el silencio se convierte en bálsamo, en oasis, en espacio de creatividad y de conocimiento personal. ¡Pero no me lo creas a mí! Inténtalo, busca el silencio y vive la experiencia.

El silencio:

-Aumenta el enfoque

-Afina la intuición

-Alivia la confusión

-Relaja la mente

-Relaja las expresiones faciales

-Fomenta la creatividad

-Aleja las distracciones

-Permite el desarrollo de ideas

-Invita a la profundidad

Sugerencias:

-Apaga todo ruido de alrededor y escucha tu respirar.

-Practica un respirar profundo, lento y fluido.

-Haz el ejercicio de no prender el televisor o redes sociales por un día o más.

-En el carro opta por el silencio escucha tu mente.

-Antes de dormir y al despertar en las mañanas cierra los ojos y respira en silencio.

-Ejercita tu conexión interna practicando el silencio.