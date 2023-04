En general, ser fuerte se relaciona con mantener el temple, guardar sentimientos, evitar el dolor y desconocer las emociones o gestionarlas. No tengo duda de haberlo practicado, en modo sobreviviente, estoy segura. En algunos momentos, seguramente nos ha pasado a todos. Hoy me acuerdo de un maestro que tuve en Los Ángeles, repetía la siguiente frase: “Your vulnerability is your biggest strength.” Es decir, nuestra vulnerabilidad es nuestra mayor fortaleza. ¿Por qué? Porque la vida no se trata de ganadores o perdedores, sino de tener el coraje de ser y de dejarnos ver, también cuando no tenemos el control del resultado, cuando tenemos dudas, cuando hay oportunidad de ser mejores.

PUBLICIDAD

Lo que somos, lo que sentimos, resulta ser precisamente la expresión de quiénes somos en ese instante. Y si borramos el juicio de estar bien o estar mal, y si sacamos del medio cualquier comparación, quedamos desnudos de corazón, con un corazón humilde, dispuesto a aceptar y tal vez decir, “puedo crecer”. Los confinados no son una excepción. Desde que comencé, un grupo particular de una de las instituciones, manifestaba su resistencia llegando tarde o faltando provocando la suspensión del mismo por falta de quorum.

Mi perseverancia se fortaleció, no me quité, y poco a poco fueron más disciplinados hasta un día. El día en que se dio el taller con el tema del ego (Las trampas del EGO), previo a su comienzo un confinado solicitó decir unas palabras. El que nunca había hecho las asignaciones, no había leído y se había expresado, ese día decidió comunicarse. Pidió disculpas, al grupo y a su servidora, diciendo: “Era yo quien intoxicaba al grupo para que no vinieran, era yo que con mi ego y mi negatividad no crecía y no dejaba a nadie crecer. Era yo.”

No aguanté las lágrimas de alegría, pues su vulnerabilidad tocó la mía. Le dije que ese día el maestro había sido él. Nos enseñó la gracia que trae ser vulnerable, que es mejor ser honestos, que el presente es la oportunidad, la capacidad que tenemos de levantarnos y que siempre podemos comenzar. Sobraron los aplausos de sus compañeros, y lo que me enseñó irá conmigo siempre, su vulnerabilidad fue su mejor fortaleza porque fue valiente.