De las enseñanzas más poderosas que he recibido y la que tengo que recordarme a menudo, es que la guerra que vemos afuera ha comenzado en un pensamiento. Lo dañado no son los conflictos políticos, religiosos o salubristas, sino las capas de sombra que acumulamos y que no dejan brillar la luz que somos, la divinidad en nosotros. Las capas como la avaricia, los celos, la venganza, la creencia de inferioridad o superioridad, y tantas otras. El tema es que para lograr regresar a la paz hay que hacer el trabajo necesario, y bueno, estamos empujados a no pasar mucho trabajo.

Así como es imposible tener un abdomen de cuadritos comiendo sin medida y sin hacer ejercicios, no será posible eliminar de nosotros, o bajarle, a esas sombras que nos detienen de ser nuestra versión más brillante. Sombras que vienen y van, será un trabajo de vida entera, pero si se quiere vivir en paz, esa paz habrá que crearla primero en uno mismo. Esas limitaciones están en nosotros, pero no somos nosotros. Si la limitación no estuviera, ¿cómo puedo superarme a mi mismo?

Cuando descuido la práctica que me mantiene en equilibrio, cada vez es más fácil reconocer el cambio que ocurre en los pensamientos y emociones que se reducen a una guerra interna, un corto circuito. ¿O no nos damos cuenta que en nuestro pensar, si no lo cuidamos, podríamos caer en un conflicto sin final?

Se nos enseñó a juzgar: “los buenos” y “los malos”, “lindo o feo”, “bien o mal”. Si bien en algunos momentos es imposible hacernos entender sin el uso de algunas de esas calificaciones, es una narrativa separatista. Entonces en nuestro micro universo creamos enemigos, cuando el único enemigo es nuestra reacción. Ciertamente duele ver las imágenes y vídeos de las noticias diarias, pero en estos tiempos, permitamos que las dudas nos ayuden a superar nuestra limitación y no a perder la esperanza. Empecemos la tarea en nuestras vidas, sana lo que haya que sanar, envía pensamientos de amor, de motivación y de apoyo a los demás. Abraza tus momentos de reto, busca la luz para salir de ellos. Trabajemos en la compasión a diario, empezando con uno mismo. Pidamos por certeza y misericordia. Solo así estamos aportando a lo que quisiéramos ver en el mundo.

Este camino es una labor diaria, un quehacer constante. ¿Qué hay en mi mente? ¿Enemigos u oportunidades? Escúchate, y decide qué camino vas a tomar, momento a momento.

Sugerencias: