Tan pronto recibieron el primer marronazo, las losetas se desmoronaron y ante nuestros ojos aterrados se asomó una grieta que me recordó la falla de San Andrés, esa fisura horripilante donde se cocinan terremotos y que siempre me ha producido pavor.

La pared está mal construida, chapuceada. Se supone que colocaran los bloques contrapeados, lo que les ubica de forma irregular, pero todos muy juntitos, apretados y abrazados. Pero no, el cerebro maestro y las manos que construyeron esta casa hicieron lo que les dio la gana. Y lo que les dio la gana fue poner los bloques en vertical, en filita india, sin rellenar con cemento los boquetes por donde introdujeron las varillas de manera que se afincaran como Dios manda.

PUBLICIDAD

Entonces ahora, 34 años después, cuando nos ha dado por y podemos remodelarlo, el baño nos atrapa en una película de terror. Hasta hiperventilo y siento la amenaza de terminar con un ataque de nervios en cualquier hospital. Pero bueno, los baños son así, se van poniendo feos, desgastados, con las tuberías enmohecidas, las bañeras curtidas…. Vamos, que se les quita lo de reluciente, pierden la gracia y el brillo y hasta llegan a sorprenderte con una hendija, o como diría mi abuela, una rajoleta.

Menos mal que Chelo y su papá, los únicos constructores responsables que han aparecido en estos tres años -los demás cotizaban, o no cotizaban, pero hacían como Casper the Friendly Ghost, vaya, que no querían trabajar- han remozado ese recinto tan íntimo y han hecho desaparecer la grieta a fuerza de cemento, empeño y cariño.

El baño, por alguna razón extraña, me recuerda a los políticos y a algunas personalidades del país que con los años se van empañando. Su propósito se va curtiendo, su trabajo se va -como les pasa a las losetas- quebrando. Pero a todos nosotros, los mortales que no vivimos en el Olimpo, ni zarandeamos papeles en la casa de las leyes, nos pasa igual. Igual que a los baños, quiero decir. Acumulamos tal nivel de suciedad, de resquebrajamiento que, si no bregamos con ello, si no soltamos, renovamos y evolucionamos, nos convertimos en un desastre épico. Sí, en una bomba atómica a punto de explotar y llevarse por el medio a quienes nos rodean, incluidos principalmente a nosotros mismos. Sendo reventón.

PUBLICIDAD

Los bloques mal ubicados del coraje, los sinsabores, las experiencias amargas, el rencor, la inseguridad y el miedo están ahí, sin contrapear, unos encima de otros, amontonándose hasta convertirse en una grieta que aparece porque, bendito, el alma y el espíritu no pueden más.

En algunos casos detectamos nuestro ser agrietado desde el principio, con ojo avisor. En otros, nos damos cuenta cuando ya estamos partidos en dos y la raja queda descubierta.

Pero hay esperanza. La posibilidad de recomponernos es real. Podemos convertirnos en un nuevo baño, reluciente, limpio. Dicen que la gente no cambia, que “palo que nace dobla’o, jamás su tronco endereza”. Pero no, no lo creo. No me da la gana de estancarme en esa frase y prefiero apostar por las segundas oportunidades. Podemos meter mano, restaurarnos, emprender una vida positiva y dejar los escombros de lado. Podemos reconstruir, o sea, construir encima de lo destruido. Que es difícil, pues sí, pero si le echamos ganas y voluntad lo podemos lograr.

Ojalá que así sea. Que en este principio de año podamos apropiarnos de unos minutos para dejar de mirarnos por fuera y, en vez, observarnos por dentro. ¿Cuál tornillo debemos apretar? ¿Qué principio hay que cementar? ¿Qué dolores o traumas hay que trabajar? ¡Vamos!