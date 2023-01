El apellido Cariño me parece fenomenal. Debe ser fantástico llevar en el nombre esa palabra tan maravillosa que, según la Real Academia Española -el Olimpo desde donde velan por el español-, significa:

1) Inclinación de amor o buen afecto que se siente hacia alguien o algo

2) Manifestación de cariño

3) Añoranza, nostalgia

4) Esmero o afición con que se hace una labor o se trata una cosa

5) Regalo, obsequio.

O sea, una pila de cosas buenas y positivas como coletilla al nombre con el que te identifican cuando llegas a la vida. Y así va nuestra Ashley, la representante de Puerto Rico en el concurso Miss Universe, con Cariño como apellido y con el sentimiento de cariño con el que la bendicen miles de puertorriqueñas y puertorriqueños aficionados a los eventos de belleza.

La conocí brevemente, de “hola, ¿qué tal?”, en un evento de Wapa. Es altísima, preciosa, elegante. Y tiene luz, que para mí es lo más importante porque hay gente que ilumina y otros que no irradian nada. No es cuestión de belleza, sino de magia. Y esa magia va requetebién respaldada. Ashley no es un caíllo del monte, es nada menos que una ingeniera aeroespacial y modelo, además.

La realidad es que no soy fan de los concursos de belleza. No los sigo, no husmeo en Youtube para chequear las candidatas de otros países, no sé quiénes son los “misiólogos” y mucho menos lo que comentan, opinan y piensan. Pero cuando llega la noche final del concurso lo veo, por supuesto. Lo hago con nervios, culitrinca de miedo pensando en las dichosas escaleras, en ese vestido de gala que debe pesar y picar, en las ganas que deben tener las concursantes de soltarse el pelo, meterse los dedos entre el cabello y sobarse el cocote, en el hambre que debe estar atravesándoles el estómago, en las ganas de hacer pipí y en el estoicismo de mantenerse ahí, erguida, derecha, sobre esos tacones, con el corazón latiendo rápido y el cuerpo tiembla que te tiembla. Hay que ser bien mujerota para competir.

Me trinco y me amenazan las ganas de comerme las uñas cuando llega el momento de la pregunta final. Quisiera, por arte de magia, tener un microfonito secreto -apuntador, le llaman- para soplarle al oído la respuesta si es que la viera en aprietos.

“No digas paz mundial, no digas paz mundial”, salía de mi boca anteriormente a manera de rezo. Pero la cosa ha cambiado, y ya no pienso que la contestación es trillada sino necesaria.

El sábado tengo jelengue con varias amistades en la casa, así que, entre una cosa y otra, le echaré un ojo a la tele para ver a Ashley, esa guapura que competirá con la cinta que lleva el nombre del país más maravilloso del mundo: Puerto Rico. Okey, que somos una sambumbia, una tierra de altas y bajas, pero no importa, pase lo que pase en nuestro diario vivir para mí esta es la patria “más mejor del mundo mundial”, como dicen por ahí.

Y ahora será distinto. Me plantaré frente a la tele para, mentalmente, decirle que sí, que diga paz mundial y que lo verbalice muchas veces. Paz para el mundo entero, paz para los corazones de la gente, paz para la madre naturaleza, paz para los ancianos y los niños… y sobre todo PAZ para Puerto Rico, para las madres que sufren por sus hijas asesinadas, para las mujeres que viven injustamente maltratadas, para quienes se acuestan con el estómago vacío, para quienes luchan contra la adicción y los que batallan contra alguna condición. Paz, paz, paz.