Internet fijo inalámbrico, telefonía mediante voz sobre IP, ciberseguridad y recuperación ante desastres son solo algunas de las soluciones de telecomunicación y tecnología que ofrece Neptuno a clientes en Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

“Podemos ajustarnos a las necesidades específicas de cada cliente”, aseguró Melyssa Andrés, directora de Desarrollo de Producto de la empresa, que sirve tanto a hogares como a empresas, gobiernos e instituciones sin fines de lucro.

nCasa

Así llama Neptuno a los servicios de internet y telefonía al hogar, mercado que trabaja desde 2017. A los hogares se les ofrece conexión mediante dos tecnologías: internet fijo inalámbrico y fibra óptica.

El internet fijo inalámbrico, explicó Andrés, “lo trabajamos por microondas. Instalamos una antena en el techo o el balcón de la residencia, que se comunica mediante radiofrecuencia con la torre de comunicación más cercana donde tengamos presencia”.

Neptuno tiene internet fijo inalámbrico en toda la isla, incluyendo a Vieques y Culebra, mientras que cuenta con fibra óptica solo en algunas áreas.

Se ofrecen planes de internet residencial desde 30 hasta 300 megas. Andrés confirmó que, a partir de octubre, Neptuno ofrecerá paquetes de hasta 1,000 megas (o un giga).

Asimismo, se ofrece telefonía al hogar mediante voz sobre IP, tecnología que permite transmitir voz a través de internet.

Pymes

Para pequeñas y medianas empresas (pymes) se ofrecen paquetes de internet, que puede ser fijo inalámbrico o de fibra óptica, desde 30 hasta 300 megas. Hay planes disponibles que incluyen telefonía mediante voz sobre IP y se pueden agregar otros servicios dependiendo de las necesidades del emprendimiento.

nBusiness

Para empresas más grandes, así como para gobiernos y el tercer sector, hay una variedad de productos y servicios que se pueden ajustar según las necesidades de cada cliente. Esto incluye conectividad mediante internet fijo inalámbrico y fibra óptica, con velocidades de hasta 10 gigabits por segundo (Gbps), así como conexión de respaldo o backup con ambas tecnologías.

La directora agregó que se ofrece la implementación de cuadros telefónicos físicos, incluyendo la creación de las extensiones, y cuadros virtuales en que el usuario tiene una aplicación en su computadora o celular donde contesta las llamadas que llegan a su extensión.

Otra opción es la infraestructura como servicio. Bajo este modelo, las empresas pueden alquilar servidores y almacenamiento de Neptuno por una cuota mensual. “Nosotros nos encargamos de la infraestructura y se les da acceso a la parte del equipo que les corresponde”, dijo Andrés.

Por otra parte, el transporte de datos (es decir, la transferencia de datos de un dispositivo a otro a través de una red) es otro servicio que ofrece Neptuno. Es ideal para compañías con más de una localidad, como bancos y cadenas de tiendas.

Data Center

Neptuno alquila espacio en su Data Center para que las empresas coloquen allí sus servidores. “El cliente coloca sus equipos, paga la renta y tiene acceso a ellos 24/7”, explicó la ejecutiva.

También hay backup como servicio. “Le recomendamos al cliente la cantidad de espacio de almacenaje que debería tener disponible para que su data exista replicada, para que en una emergencia pueda tener esa información disponible al momento”, detalló. El cliente puede almacenar sus datos en el Data Center de Neptuno, ya sea en un espacio dentro de un equipo compartido o en un equipo exclusivo para ese cliente, por una cuota mensual.

nCloud

Se brindan servicios en nube pública, privada o híbrida. La ejecutiva explicó que, en una nube pública, como Microsoft Azure, Amazon Web Services o Google Cloud, Neptuno puede comprar un espacio para hacer la reventa al cliente y actualizar periódicamente la información almacenada.

“La nube privada la construye Neptuno en su Data Center, donde el cliente no comparte ese espacio con nadie más”, detalló Andrés. Mientras, la nube híbrida combina nubes públicas y privadas según las necesidades del cliente.

Ciberseguridad

“Como proveedor de telecomunicaciones, nuestra fortaleza es la seguridad de redes”, afirmó la ejecutiva. “Contamos con un Network Operations Center que opera 24/7. Ellos están vigilando nuestra red, pero en el caso de que un cliente requiera este servicio para sus redes internas, las podemos añadir a nuestros sistemas de monitoreo y ellos van a servir de punto de defensa”.

Asimismo, se trabaja la protección de dispositivos endpoint, tales como celulares, computadoras e impresoras. Las soluciones pueden incluir: antivirus, prevención de pérdida de datos, cifrado de datos y protección contra fugas de información.

Neptuno también brinda manejo de vulnerabilidades. Utiliza herramientas que se conectan a los sistemas de las empresas para identificar áreas de vulnerabilidad, dar recomendaciones de cómo deben atenderse e implementar esas recomendaciones.

Recuperación ante desastres

Las instalaciones de Neptuno albergan el Workgroup Recovery Site, un espacio preparado para replicar la oficina de cualquier empresa en caso de que un desastre impida al cliente utilizar sus instalaciones. “El cliente nos llama para activar el servicio, configuramos los espacios que tienen reservados y, cuando las personas llegan acá, se conectan en las computadoras como si estuvieran en su oficina”, detalló Andrés. El espacio tiene capacidad para 55 personas, por lo que podría albergar a varios clientes a la vez.

Servicios profesionales y venta de equipos

Bajo esta categoría, Neptuno ofrece desde consultoría a clientes que planifican hacer cambios en sus sistemas hasta gestión de servicios relacionados con redes, manejo de proyectos, seguridad, almacenamiento en la nube y help-desk support. “Algunos clientes tienen contrato de help-desk con nosotros y, si ellos tienen un empleado nuevo, nosotros generamos los accesos a los sistemas”, dijo.

En cuanto a los equipos y software que pueda necesitar el cliente, Neptuno vende desde servidores y switches hasta auriculares y laptops de una variedad de marcas. “Somos un one-stop shop para las empresas”, aseguró Andrés.

Impulsa la conectividad con internet fijo inalámbrico, red resiliente, 5G y fibra óptica de última generación

“Desde el principio, decidimos crear una compañía con una red sólida y resiliente, al estándar de cualquier otra compañía grande de telecomunicaciones”, aseguró José Ralat, cofundador y vicepresidente de la empresa local de telecomunicaciones Neptuno.

La empresa cuenta con su propia red de internet fijo inalámbrico —uno de sus servicios insignia. La red, que se comenzó a construir hace más de dos décadas, ahora tiene más de 200 nodos en torres de comunicación y edificios altos en Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

Este tipo de conexión utiliza microondas y se trabaja mediante la instalación de antenas en los hogares y negocios de los clientes. Estas antenas se comunican, mediante radiofrecuencia, con la torre de comunicación más cercana para proveer el servicio de internet.

Al no requerir de cables soterrados o en postes, es ideal para la topografía montañosa de la isla, según Melyssa Andrés, directora de Desarrollo de Producto de Neptuno. “Un beneficio de esta tecnología es que podemos llegar mucho más rápido a zonas donde proveedores con otros tipos de tecnología pueden tardar más debido a permisos y costos de infraestructura”, explicó la ejecutiva.

Otra ventaja es que las reparaciones de averías suelen ser más rápidas. “Hay tecnologías, como los cables y la fibra óptica, que son propensas a averías durante construcciones en las carreteras y esas reparaciones toman mucho más tiempo que la reparación de una antena”, apuntó Andrés.

Redundancia

El vicepresidente indicó que todos los nodos están interconectados por fibra óptica soterrada y microondas de alta capacidad, por lo que tienen redundancia. De este modo, si hay una avería relacionada con una de estas tecnologías, los clientes continúan conectados a través de la otra.

Además, la red tiene redundancia energética. “Aunque teníamos baterías, sistemas de monitoreo y UPS (dispositivo que proporciona energía de respaldo a equipos electrónicos) en cada nodo, el año pasado se hizo una inversión de $2.9 millones en la red para sustituir todo el equipo por otro con más capacidad”, informó Ralat. “Hoy día, todos nuestros nodos tienen baterías de nueva generación con 20 horas de carga; en algunos, tenemos placas solares para recargar esas baterías y en otros tenemos plantas de emergencia”.

Esto brinda ventajas para los clientes, según Andrés. “Al depender solo de la antena que está en la residencia y la torre de telecomunicaciones, en el momento de una falla energética, resta que ambos puntos tengan métodos alternos de energía y el servicio va a seguir funcionando”, resaltó la ejecutiva.

Por su parte, el vicepresidente indicó que Neptuno adquirió, en 2016, la licencia para operar en la banda de 28 gigahercios (GHz), bajo un proceso regulado por la Comisión Federal de Comunicaciones. Se trata de una banda con capacidad para ofrecer una cobertura más amplia y de mayor penetración.

“En esa frecuencia tenemos 725 megahercios (MHz) de espectro”, sostuvo Ralat. Agregó que, al operar bajo licencia, “eso garantiza que, si solicitas el servicio de Neptuno en tu casa, la frecuencia que te damos es exclusiva y no puede haber más ninguna compañía en Puerto Rico que la utilice. Por lo tanto, no vas a tener interrupciones por ningún evento, ni porque venga otra compañía y utilice ese espectro”.

En expansión

Ralat añadió que Neptuno está en proceso de expansión para desarrollar su red 5G inalámbrica. “Este año hemos implementado unos 15 nodos más y tenemos proyectado implementar otros 25 para el año que viene”, reveló.

A su vez, informó que, en octubre, Neptuno hará el lanzamiento oficial de paquetes de 1 gigabit por segundo (Gbps) de capacidad. Hasta ahora, se ofrecía un máximo de 300 megas de internet en el hogar. “Esto nos convierte en la primera compañía de internet fijo inalámbrico de Puerto Rico en ofrecer 1 giga”, sostuvo el vicepresidente.

Además, a partir del primer semestre de 2026, se comenzará a ofrecer una conexión inalámbrica de hasta 2 gigabits por segundo, duplicando la capacidad de velocidad actualmente disponible. Se informó que este avance representa un paso significativo hacia una infraestructura digital más robusta, eficiente y preparada para las demandas tecnológicas del futuro.

En cuanto a la red de fibra óptica, Ralat dijo que solo está disponible en ciertas zonas de Bayamón y el área metropolitana. Informó que Neptuno prevé comenzar este año con la expansión de su fibra óptica con la tecnología XG-PON, que ofrece capacidades de hasta 10 gigas de bajada o download. La expansión cubrirá una docena de pueblos en los cuatro puntos cardinales de la isla.

“Es un proyecto de alrededor de $6 millones en la red 5G Wireless y la red XG-PON de fibra óptica”, detalló el vicepresidente. “Todo eso se combina para cuando quieres tener redundancia en tu negocio. Puedes tener un giga por fibra y otro giga por red 5G Wireless”.

Resiliencia en el centro de datos

Neptuno cuenta con un Data Center que ocupa 10,000 pies cuadrados y que tiene la certificación SSAE 21, que otorga el Instituto Americano de Contadores Públicos Autorizados, luego de que un auditor externo examinó los procesos de control de información y mantenimiento de los equipos de la instalación.

Además, cumple con las disposiciones de la Ley federal HIPAA, que regula la privacidad de la información médica en Estados Unidos y sus territorios, lo que le permite al Data Center de Neptuno brindar servicios a la industria de la salud.

Para mejorar su resiliencia ante desastres, tiene el respaldo de tres generadores eléctricos y está ubicado en una zona no inundable. “En Puerto Rico hay data centers que sí están en zonas inundables y sí se afectaron cuando vino el huracán María porque se metió el agua y los apagó”, dijo Ralat.

Resaltó que tanto el Data Center como el Network Operations Center, que opera 24/7 y monitorea las redes de Neptuno y de clientes que así lo soliciten, se ubican en Puerto Rico y son trabajados por talento local. Se trata de empleados que cuentan con más de 300 certificaciones técnicas de Microsoft, Aruba, HP y Avaya, entre otras, mencionó Ralat.

“No solo somos un proveedor de servicios, sino que contamos con una red que no te va a fallar”, sostuvo el vicepresidente.

Comunícate

Web: neptunopr.com

Teléfonos:

Oficinas Administrativas y Servicios Comerciales: 787-774-0018

Servicio Residencial:

787- 767-6060

24/7 NOC: 787-777-0018

Email: info@neptunopr.com

Redes sociales:

@neptunonetworks

La periodista es colaboradora de Suplementos.