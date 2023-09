MIÉRCOLES, 6 DE SEPTIEMBRE

7:00 a.m. - 8:00 a.m.

Inscripción

Torneo de Golf AGC-PR

Conquistador Golf Club

7:00 p.m. - 2:30 p.m.

Torneo de Golf AGC-PR

Conquistador Golf Course

3:00 p.m. - 5:30 p.m.

Premiación Torneo de Golf AGC-PR

Danosa Ballroom II

JUEVES, 7 DE SEPTIEMBRE

7:00 a.m. - 8:00 a.m.

Inscripción y desayuno

Torneo de Golf AGC-PR

Conquistador Golf Club

8:00 a.m. - 2:30 p.m.

Torneo de Golf AGC-PR

Conquistador Golf Club

8:00 a.m - 5:00 p.m.

Venta de boletos individuales

Área de Registro AGC-PR

8:00 a.m - 2:30 p.m.

Torneo de Golf AGC-PR

Conquistador Golf Course

3:00 p.m. - 5:00 p.m.

Premiación Torneo de Golf AGC-PR

Danosa Ballroom I

PUBLICIDAD

3:00 p.m. - 6:00 p.m.

Registro Convención AGC-PR Plan Ejecutivo

Área de Registro AGCPR

8:00 p.m. - 11:00 p.m.

Actividad Pro-Fondo Comité de Ayuda Comunitaria “Bienvenida”

Danosa Ballroom II

VIERNES, 8 DE SEPTIEMBRE

8:00 a.m. - 6:00 p.m.

Exhibición productos y equipo pesado

Danosa Ballroom I y Área Exterior

7:00 a.m. – 8:30 a.m.

Desayuno continental

Danosa Ballroom I

8:00 a.m. - 10:00 a.m.

Desayuno acompañantes y exhibidores

Atlantic Foyer

8:00 a.m. - 9:00 a.m.

Asamblea

Danosa Ballroom I

9:00 a.m. - 9:30 a.m.

Coffee Break

Danosa Ballroom I

9:30 a.m. - 3:00 p.m.

Conferencia ejecutiva AGC-PR

Danosa Ballroom I

Presentación Steve Sandherr – CEO AGC of America

FORO DESARROLLO LABORAL

Moderador: Arq. Umberto Donato, presidente de DDD Group

Panelistas:

Joaquín Villamil y Graham Castillo

Estudios Técnicos

Tema: Datos Económicos del país y de la industria de la construcción

Lcdo. Gabriel Maldonado

Secretario del Departamento del Trabajo

Tema: Estadísticas sobre la situación laboral del país y su impacto en la industria de la construcción

Sol Luis Rivera

Gerente de Recursos Humanos

Human Capital

Tema: Intereses y particularidades de los patronos y empleados

Migdalia Bonilla Méndez

Directora Interina del Programa Desarrollo Laboral

DDEC

Tema: On-the-Job Training & Apprenticeships

Cheryl Cintrón Serrano

Secretaría de Educación Ocupacional y Técnica

Tema: Escuelas Vocacionales y su rol en el desarrollo de la fuerza laboral de construcción

12:00 p.m. - 1:00 p.m.

Almuerzo

Danosa Ballroom I

12:00 p.m. - 2:00 p.m.

Almuerzo de exhibidores

Altantic Foyer

1:00 p.m. - 2:30 p.m.

CONVERSATORIO CON EL GOBERNADOR DE PUERTO RICO, HON. PEDRO PIERLUISI

PUBLICIDAD

Danosa Ballroom I

Moderador: Lcdo. Hiram R. Morales

Panelistas:

Presidente de AGC-PR

Arq. Vanessa de Mari

Presidenta de ACPR

Fabio Quevedo

Presidente de ACMC

Pedro Ramos

Presidente deAPC

Lcdo. Ramón Pérez Blanco

Presidente de CCPR

Arq. Alexandra Betancourt

Presidenta de CAAPPR

Ing. Faustino González

Presidente de CIAPR

Reynaldo Moreira

Presidente de MCA

Ing. Sol Fon

Presidente de PRECA

1:00 p.m. - 5:00 p.m.

Registro Convención

Área de Registro AGCPR

3:30 p.m. - 5:00 p.m.

Coctel área de exhibidores interiores

Danosa Ballroom I

8:00 p.m. - 12:00 a.m.

Premiación Alejandro S. Herrero y Cena de Gala

Danosa Ballroom II

11:30 p.m. - 1:30 a.m.

“After Party”, Comité de Jóvenes, música en vivo

Bar 21

SÁBADO, 9 DE SEPTIEMBRE

7:00 a.m. - 8:30 a.m.

Desayuno continental

Danosa Ballroom I

8:00 a.m. - 10:00 a.m.

Desayuno de acompañantes y exhibidores

Atlantic Foyer

9:00 a.m. – 11:00 a.m.

SEMINARIOS

Danosa Ballroom I

9:00 a.m. - 10:00 a.m.

Argos presenta: Agenda concreta para el 2024

Danosa Ballroom I

Mindreading tools for leading, selling, and living

Gamalier Malavé

The Growth Coach

Siete Mares

10:00 a.m. - 11:00 a.m.

El impacto transformador de la inteligencia artificial en la industria de la construcción

Luis Fernando Rivera

Puerto Rico Drone Academy

Danosa Ballroom I

The People’s Dilemma: Building a Culture that Attracts, Retains and Grows the Best Talent

Gamalier Malavé

The Growth Coach

Siete Mares

9:00 a.m. - 6:00 p.m.

Exhibición Productos & Equipo Pesado

Danosa Ballroom I y área exterior

10:00 a.m. - 2:00 p.m.

Charla de Arte, Comité de Ayuda Comunitaria

Danosa Ballroom II

PUBLICIDAD

12:00 p.m. - 2:00 p.m.

Premios AGCPR -Jacinto Galib – Seguridad- Superintendente – Inclusión y Diversidad

Danosa Ballroom I

1:00 p.m. - 2:00 p.m.

Almuerzo Premios AGC-PR

Atlantic Foyer

2:00 p.m. - 5:00 p.m.

Actividad familiar - “La Pachanga”

Área de exhibición de equipo pesado

7:30 p.m. - 12:00 a.m.

Fiesta temática - “Mardi Gras”

Danosa Ballroom II

DOMINGO, 10 DE SEPTIEMBRE

8:00 a.m. - 9:00 a.m.

Servicio religioso

Magnolia

9:00 a.m. - 3:00 p.m.

“Brunch” Fin de Fiesta

Isla Palomino

Beach Tennis

4:00 p.m.

Check out

Front Desk

1:00 p.m. - 5:00 p.m.

Desmontaje de exhibidores Danosa Ballroom II