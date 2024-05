En el marco de la celebración del 95 aniversario de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR, o PRMA, por sus siglas en inglés), su presidente, Eric Santiago Justiniano, reclamó al gobierno mayor atención a los aspectos que impactan de manera directa a la industria de la manufactura.

Este sector, responsable del 48 % del Producto Interno Bruto de la isla, lo que se traduce a 400 mil plazas directas, genera casi la mitad de los empleos del sector privado.

Como parte de esta coyuntura histórica, el presidente de Industriales hizo un ejercicio de análisis acerca de la industria de la manufactura y planteó su perspectiva, de cara al futuro, entrando ya hacia la curva del siglo de la Asociación.

PUBLICIDAD

“Es cierto que Puerto Rico ha perdido competitividad, sin embargo, vemos que, en las estadísticas económicas, Puerto Rico está creciendo en sus empleos en manufactura. Eso me lleva a un optimismo con cautela. Puerto Rico mantiene elementos de atraer manufactura, por lo tanto, sería muy injusto plantear que ha perdido totalmente su competitividad. Eso no es correcto. Lo que pasa es que, cuando aspiramos a regresar a lo que Puerto Rico era en los años noventa, nos encontramos con que hay muchas áreas de rezago”, expresó Santiago Justiniano.

Para el líder de Industriales, existen cuatro áreas importantes que requieren principal atención para que este sector pueda seguir siendo el motor económico del país y, entre estos aspectos, se encuentran temas como la energía, los impuestos, la permisología y la infraestructura.

“La prioridad número uno de Puerto Rico es la energía”

Según Santiago, el tema de la energía, el cual ha sido una lucha de años de la AIPR, sigue siendo un asunto medular, que impacta de manera directa a las industrias de manufactura.

“La prioridad número uno de Puerto Rico es la energía. La vida se nos va, si el precio del kilovatio/hora no llega a lo que establece la Ley 17 del 2019, menor a 20 centavos. Eso lo luchó Industriales toda la vida y lo va a seguir luchando. El segundo punto dentro de la energía es la calidad de la electricidad y, el tercero, la consistencia del flujo energético”, reclamó el líder.

“El gobierno tiene que ser más eficiente”

A su vez, el presidente mencionó el impuesto al inventario como otro de los grandes factores que, hoy día, afectan a la industria y reclamó que el gobierno realice gestiones en torno a este asunto.

PUBLICIDAD

“Nosotros tenemos que eliminarle el impuesto al inventario para proteger a las familias trabajadoras. El gobierno tiene que ser más eficiente, hacer los mismos esfuerzos que hace el sector privado por maximizar el servicio que presta. El gobierno ha sido capaz de demostrar que es posible, CESCO digital es un excelente ejemplo de cómo el gobierno toma un problema y lo resuelve. Lo mismo tiene que hacer el gobierno con la base contributiva de Puerto Rico. El costo de vivir en Puerto Rico va de la mano con los impuestos. Tenemos que atender el tema”, planteó Santiago, quien solicitó acciones permanentes para que “los jóvenes que están en Estados Unidos las vean como atractivos para regresar a Puerto Rico”.

“Necesitamos que la forma de hacer negocios en Puerto Rico sea más simple”

Dentro de esa eficiencia gubernamental, el presidente sostuvo que Puerto Rico necesita ser más ágil en el tema de los permisos, ya que la burocracia de los procesos limita el desarrollo económico del país.

“Nosotros necesitamos que la forma de hacer negocios en Puerto Rico sea más simple, necesitamos que el costo de vivir en Puerto Rico disminuya, que los jóvenes empresarios que quieren establecer sus negocios puedan hacerlo ágilmente”.

“[El gobierno] ha decidido que primero va a superauditar tu negocio cuando, en realidad, te puede permitir abrir tu negocio y, al mes, auditarte. Si no estás en cumplimiento, cierras. Si estás en cumplimiento, adelante. Pero, no podemos seguir en un sistema que penaliza el empresarismo y la capacidad de crear plusvalías. Eso no puede continuar en Puerto Rico”.

Por último, Santiago resaltó la necesidad que tiene el país de contar con una infraestructura adecuada, en todo el sentido, para poder tener expectativas de un mayor desarrollo económico.

PUBLICIDAD

“Puerto Rico tiene que actualizar su infraestructura en todas las vertientes”

“Esto va de la mano con la infraestructura eléctrica, de agua potable, de nuestras carreteras, de los muelles, la falta de almacenes para el mercado de dispositivos médicos y controles de temperatura, además de la infraestructura de las telecomunicaciones. El tema de la infraestructura, es un extremadamente abarcador y Puerto Rico tiene que actualizar su infraestructura en todas las vertientes”, afirmó.

“Somos asiduos colaboradores del gobierno de Puerto Rico”

Según el presidente de Industriales, la organización está dispuesta a luchar para que estos desafíos no afecten a las industrias y a poder trabajar para que, cada vez, haya más empresas haciendo negocios en la isla.

“Somos asiduos colaboradores del Gobierno de Puerto Rico en las iniciativas que vayan acorde con nuestra visión. Pero, tiene que haber este fino balance donde tanto el sector privado como el sector gubernamental, en esta mesa amplia de diálogo, discutamos los problemas y las alternativas de una forma bien honesta para garantizar que todos, en una forma justa, disfrutemos de la prosperidad de Puerto Rico”, destacó Santiago, quien fue enfático en que la lucha de la AIPR continuará como en los pasados 95 años.

“Nosotros vamos a ser muy activos y vamos a luchar como lo hemos hecho siempre, defendiendo los mejores intereses del empresarismo y de los trabajadores en Puerto Rico, porque ambos van de la mano. Estamos listos para liderar esta nueva transformación de Puerto Rico; listos para unirnos y colaborar con el gobierno y todas las partes interesadas, para, juntos, alcanzar nuevas fronteras. Ahora, que cumplimos 95 años, continuamos evolucionando, pero nuestra esencia permanece: liderar los tiempos. Somos Industriales de Puerto Rico, siempre listos para el futuro”, puntualizó el presidente.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.