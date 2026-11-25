Con el inicio de las compras de Black Friday, la confianza, la eficiencia energética y la seguridad en tu hogar o negocio tienen respaldo. El Colegio de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado de Puerto Rico (CTRA) exhorta a toda la ciudadanía a proteger sus nuevos equipos e inversión contratando únicamente a profesionales colegiados debidamente licenciados por el Departamento de Estado.

Para garantizar un servicio de excelencia y proteger las garantías de fábrica, exija siempre la presentación del carné vigente del técnico y la certificación con sello oficial por el trabajo realizado.

Antes de instalar, reparar o brindar mantenimiento a tus sistemas, verifica las credenciales del especialista en la página, accediendo al Directorio de Técnicos Autorizados en https://www.ctrapr.org/directorio.