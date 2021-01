Si bien es cierto que la disminución de ofertas laborales y contrataciones ha sido generalizada en muchos sectores, también se ha visto que otros han sido menos afectados por el impacto de la pandemia, e incluso han registrado una creciente demanda de trabajadores.

Por lo que se plantea en términos del mercado de empleos, para ciertos perfiles profesionales aumentará la demanda y otros experimentarán una merma. ¿Dónde te ubicas?

Según el portal Educaweb y las ofertas de empleo registradas en la plataforma profesional LinkedIn, las cinco carreras con mayor demanda en 2021 serán:

Ingeniero de “software”

El confinamiento, el incremento del teletrabajo y la necesidad de contar con expertos en informática y entornos digitales ha disparado la contratación de estos profesionales y se espera que esta crezca de aquí en adelante.

Gestor de proyectos / “Project Manager”

Se trata de un cargo que requiere de conocimientos y competencias para planificar, gestionar y coordinar todo tipo de proyectos. Define los objetivos, alinea el proyecto con la estrategia empresarial y maneja los recursos físicos, financieros, humanos, así como su asignación a las tareas.

Enfermeros graduados

En términos generales, es un profesional en enfermería que está autorizado para ofrecer una amplia gama de servicios de atención en salud. Trabaja en hospitales, consultorios, asistencia a domicilio, escuelas, fuerzas militares o penitenciarías. Su preparación requiere licenciaturas, certificaciones y educación continuada.

Profesores

El cierre de los centros de educación por el confinamiento y la necesidad de contar con profesorado preparado para ofrecer clases online ha disparado las ofertas de empleo para docentes.

Psicólogos

Algunas personas consultan a un psicólogo porque se han sentido deprimidas, enojadas o ansiosas por largo tiempo. Otras porque necesitan ayuda con un trastorno crónico que interfiere con sus vidas o su salud física. También administran e interpretan diversas pruebas y evaluaciones que pueden contribuir al diagnóstico de un trastorno u ofrecer más detalles sobre la forma en que una persona siente, piensa y se comporta.

Finalmente, los trabajos en los sectores del turismo, la hostelería y el comercio al detalle son los más afectados por la crisis del COVID-19, según la Organización Internacional del Trabajo.

Las ocupaciones con mayor demanda entre los últimos empleados reclutados

Vendedores minoristas (6.9%)

Cocineros de comida rápida (4.3%)

Secretarios y asistentes administrativos, excepto legales, médicos y ejecutivos (3.8%)

Representantes de servicio al cliente (3.4%)

Cajeros (3.2%)

Empleo y desempleo en Puerto Rico

Las cifras ajustadas estacionalmente sobre la situación de empleo y desempleo para noviembre de 2020 muestran una reducción en el nivel de empleo y un aumento en el número de desempleados, así como la tasa de desempleo al comparar con octubre de 2020.

El cambio más significativo en los estimados de la encuesta, durante los últimos seis meses, se ha observado en las personas clasificadas con empleo, pero no trabajando. Este subgrupo representa a las personas que tienen un empleo, pero en la semana de referencia de la encuesta no trabajaron al menos una hora, por distintas razones. Si los trabajadores que tenían un empleo, pero no estaban trabajando fueran clasificados como desempleados, la tasa de desempleo hubiera sido más alta que la informada. Utilizando datos históricos, un análisis de este contexto ubicaría la tasa de desempleo de noviembre de 2020 en 11.8%.

Para noviembre de 2020, el estimado de personas fuera del grupo trabajador que querían trabajar fue de 89,000 (no ajustado estacionalmente). Este grupo, que potencialmente se puede incorporar al grupo trabajador, había sido estimado en 60,000 personas en octubre de 2020.

Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos