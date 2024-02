A sus 75 años, Aurea Esther Andino Solís era una dama activa hasta que comenzó a experimentar un cambio drástico en sus capacidades físicas. Un sinnúmero de síntomas la llevaron a perder su estilo de vida y hasta pusieron su salud en riesgo. Este cambio fue ocasionado por una enfermedad cardiovascular llamada estenosis aórtica, una afección que ocurre cuando la válvula aórtica no se abre adecuadamente, impidiendo que una parte de la sangre del ventrículo izquierdo del corazón pase al resto del cuerpo.

“Yo era una persona que hacía ejercicios y, hace como tres años, llegó el momento en que no podía caminar, me mareaba, tenía que estar sentada o acostada y casi no podía salir. Si salía, tenía que ser en carro porque no podía hacer casi nada por mí misma. Esos síntomas se fueron acrecentando más y más”, relató Andino, quien ahora tiene 78 años.

PUBLICIDAD

La paciente había consultado estos síntomas con su cardiólogo y, tras la realización de un ecocardiograma, se percataron de que “la válvula no abría como se supone”. Según explicó, “mi cardiólogo me hizo un cateterismo para ver que no hubieran sido venas tapadas u otra cosa. Otro cardiólogo me mandó a hacer una serie de análisis y, entonces, la recomendación fue ir al Centro Cardiovascular, para ver al doctor Edwin Pérez Marrero y al doctor Iván González Cancel”.

“Ahí me recomendaron hacerme el implante de la válvula aórtica vía transcatéter, porque había dos formas de hacerlo: abriendo el pecho o por la ingle [por donde] entran la válvula y la pasan, entonces, al corazón”, detalló la paciente, oriunda de San Juan. Una vez sus síntomas se agravaron, su cardiólogo le advirtió que “no podía esperar más para implantar la válvula” y, finalmente, esa intervención se llevó a cabo el pasado 21 de diciembre del 2023.

“Duró entre dos a tres horas. Después de ese tiempo, te mandan a la sala de cuidado intensivo. Ahí estuve de un día para otro. Pero, al otro día, ya estaba en mi casa. El personal de la sala de intensivo fue excelente; [todos] muy preparados y respetuosos. Me trataron como a una reina”, comentó Andino.

De hecho, la paciente cardiovascular afirmó que su recuperación fue rápida, lo que adjudica a que el procedimiento fue mínimamente invasivo. “Al siguiente día de la operación me levantaron, me senté en la cama y me sentía perfectamente bien. [La intervención] es estupenda, no sabía ni que existía. A medida que fui leyendo los libros y averiguando sobre el implante, lo quería. Hay personas que lo quieren por el pecho, a mí me encantó mi proceso. Ya al otro día estaba bien, nada de herida, nada de sangre”, recalcó la septuagenaria.

PUBLICIDAD

A poco más de un mes de su operación, Aurea afirmó sentir un cambio dramático en su salud, el cual ya le permite tener una mejor calidad de vida.

“Ya llevo más de un mes y me siento bien, gracias a Dios. Ya no me siento cansada, puedo levantarme de la cama y bañarme sin cansarme. La rutina diaria de un ama de casa puedo llevarla a cabo. Todos los síntomas quedaron atrás”, confesó Andino. Incluso, la mujer espera poder volver a llevar una vida activa como antes de que se complicara su salud cardiovascular.

“Yo me siento bien. Solo estoy esperando a que mi cardiólogo me dé el visto bueno para, poco a poco, volver a caminar y hacer mis ejercicios”, comentó la sanjuanera, quien aprovechó la oportunidad para recomendar esta intervención, la cual, afirmó, le cambió la vida.

“Yo la recomiendo. Es la manera más rápida de sanarte y de sentirte bien. La tecnología cada día está más avanzada y, desde que me implantaron esa válvula, soy otra persona. Recomiendo que lo consideren porque es muy buena”, concluyó la paciente.

La autora es periodista colaboradora de Puerto Rico Saludable.