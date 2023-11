En el verano del 2004 salió Barrio Fino y también fue el año en el que me mudé a República Dominicana. Vengo de una familia domipuertorra, domi adelante porque es la mayoría, y, en ese verano, mis padres me mandaron a Santiago para conectar con mi familia, o terminar de resolver cosas de adultos en aquel entonces. Cuando el disco salió, mi papá me regaló un CD Player, que, en esos tiempos, era como el equivalente al último iPhone en cuestiones de tecnología, y, claro, el disco que me deja con el aparato es Barrio Fino de Daddy Yankee.

Mis padres eran jóvenes y no vengo de una familia pretenciosa, por lo que siempre estuve a la vanguardia de lo que pasaba en el regueton porque en casa siempre fuimos fans y es por esto que era normal que un chamaco de seis años tuviera entre sus posesiones un CD Player con el disco de reguetón del momento. Cuando llego a Santiago, me mudo a casa de mi abuela Rosario, en el Barrio Camboya, y todo era nuevo para mí, excepto Daddy Yankee, Wisin y Yandel, Zion & Lennox, Andy Montañez, el reguetón y el palabreo. Recuerdo pasar cada uno de mis momentos fuera de la escuela o interacción familiar escuchando Barrio Fino en mi cuarto, encontrando nuevas formas de escucharlo, apreciando cada detalle de cada canción y obsesionándome con una canción distinta semanal y mensualmente. Barrio Fino fue el pedacito de Puerto Rico que me cupo en la maleta y me sostuvo el tiempo que estuve fuera y el responsable de pulir mis habilidades rapeando, después de aprenderme cada tema de rabo a cabo.

Cuando regreso a Puerto Rico y llego a Villa Palmeras, muchas cosas ya habían ocurrido en la calle y el reguetón; en los carros y motoritas lo que se escuchaba de Daddy Yankee era “Seguroski”, “Gata Ganster”, “Yamilette” y “Donde Mí No Vengas”, de Los Homerun-es. Mientras esto pasaba, yo estudiaba en la escuela elemental Emilio Castelar y Ripoll, donde tuve la oportunidad de vivir el estreno de “El Cartel: The Big Boss” entre boricuas y disfrutar de un álbum bien hip-hopero sin perder la esencia del marroneo y folclor de Barrio Fino.

En el 2008, cuando sale Talento de Barrio, repetí esa película tanto como quemé Barrio Fino, en la esquina de mi cama en el 2004.